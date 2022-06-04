Seçime kadar katlanacaksınız bu adama! Mustafa Sarıgül yine yaptı yapacağını
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada ilginç şeyler denemeye devam ediyor. Sarıgül bu kez kola fiyatlarıyla ilgili olarak bir paylaşım yaptı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok’ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül bu kez çektiği videoda zamlara isyan ederek kolayı fırlattı
Mustafa Sarıgül, TikTok’ta yayınladığı videoda kolaya gelen zamlarla ilgili olarak bir video paylaştı.
Sarıgül, “Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira” dedi. Sarıgül daha sonra, “Biz gelsek bir senede yüzde 200 zam olmayacak” ifadelerini kullandı.