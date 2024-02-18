Seçime hazırlıksız yakalanan Mansur'a CHP'ye yakın medyadan 'hizmet' desteği!
Seçime hazırlıksız yakalanan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a CHP'ye yakın medyadan çığ gibi "hizmet" desteği başladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne giden süreçte, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in uydurduğu, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı" üncanıyla sorumlu Ankara'yı terk edip, meydan meydan dolaşarak vazifesi dışındaki işlerle meşgul olan Mansur Yavaş, seçim hezimetinin ardından başkentteki koltuğuna geri döndü.
Seçime, yerine getiremediği vaatleri sebebiyle hazırlıksız yakalanan Yavaş'a, CHP'ye yakın medya "hizmet" desteği vermeye başladı.
Oda TV başta olmak üzere Mansur tarafından fonlanan medya, seçime sayılı günler kala, vatandaşın gözünü, "Ankara'ya 5 yeni metro hattı" haberiyle boyamaya çalıştı.
Oda TV'nin haberinde, "Ankara'ya beş yeni metro: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı, M6 Çayyolu-Sincan, M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca ile M4 Şehitler-Ovacık Uzatma Hatları ve M5 Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı." denildi.