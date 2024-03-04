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Ekonomi Seçimden sonra ek vergiler geliyor yalanına noktayı koydu! 'Ne KDV ne de MTV artışı yok'
Ekonomi

Seçimden sonra ek vergiler geliyor yalanına noktayı koydu! 'Ne KDV ne de MTV artışı yok'

Yeniakit Publisher
2024-03-04 10:35:00 - 2024-03-04 11:18:25
Seçimden sonra ek vergiler geliyor yalanına noktayı koydu! 'Ne KDV ne de MTV artışı yok'

Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Bakan Şimşek, "Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından şer medyası avcunu yaladı.

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