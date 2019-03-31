Seçimden seçime hatırlanan şahıs oyunu kullandı
10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, Gölbaşı'nda oylarını kullandılar.31 Mart 2019 Pazar 11:47
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında. Geçmiş devlet adamları da sandığa giderek oylarını verdi.
Sezer sandık başında
Ahmet Necdet Sezer, eşi Semra Sezer ile oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokulu'na geldi. Okuldaki 1171 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer ve eşi, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
Sezer çifti, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.
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