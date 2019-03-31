0553 313 94 23

Seçimden seçime hatırlanan şahıs oyunu kullandı

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, Gölbaşı'nda oylarını kullandılar.

31 Mart 2019 Pazar 11:47
Seçimden seçime hatırlanan şahıs oyunu kullandı

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında. Geçmiş devlet adamları da sandığa giderek oylarını verdi.

Sezer sandık başında

Ahmet Necdet Sezer, eşi Semra Sezer ile oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokulu'na geldi. Okuldaki 1171 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer ve eşi, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Sezer çifti, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:47
  1. ahmet necdet sezer
  2. semra sezer
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla oy kullandı
    1. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    2. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    3. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    4. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    5. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    6. Saraydan sürgüne
    7. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    8. Boyner ailesi oyunu kullandı
    9. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    10. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    11. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    12. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    13. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
    14. 107 yaşındaki şehit annesi 80..
    15. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş,..
    16. ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede
    17. Adıyaman’da siyasiler oylarını kullandı
    18. Felçli haliyle oy kullanmaya geldi
    19. Ambulansla sandık başına gittiler
    20. AB, Akdeniz’de 730 bin mülteciyi..
    21. Irak'ta terör saldırısı: 2 kişi..
    22. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    23. MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
    24. Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 |..
    25. Milletvekili İshak Gazel oyunu kullandı
    26. Ekvador 6,2 şiddetinde sallandı
    27. MHP lideri Devlet Bahçeli yerel..
    28. Esen oyunu kullandı
    29. Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu..
    30. Şampiyonlar Ligi için sürpriz adım
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin