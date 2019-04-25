Seçimden seçime hatırlanan şahıs ödül aldı

Oy kullanırken çekilen fotoğraflarının dışında gündeme gelemeyen 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun süredir ilk defa başka bir haberle anıldı. Sezer, eşiyle birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 30. yılı etkinliğine katıldı.

Seçimden seçime hatırlanan şahıs oyunu kullandı

23 Nisan kutlamalarının yanında ayrı bir 23 Nisan balosu düzenleyen ADD'nin, en özel konuğu eski Cumhurbaşkanı Sezer oldu.

"Torunlarıma bırakacağım"

Bugüne kadar prensip olarak hiç ödül kabul etmeyen Ahmet Necdet Sezer, "İlk ve son ödülüm" dediği ödülü ADD başkanı Hüseyin Emre Altınışık'tan alırken gözleri doldu ve "Bu ödül, benim için büyük bir onur. Bunu çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım." dedi.