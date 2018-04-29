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Seçimden korkan Levent Gültekin adaylıktan vazgeçti

18 Nisan'da cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Levent Gültekin, 100 bin imzanın toplanma süresi nedeniyle vazgeçtiğini duyurdu.

29 Nisan 2018 Pazar 13:18
Seçimden korkan Levent Gültekin adaylıktan vazgeçti

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Levent Gültekin, 10 gün sonra adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu. Gültekin'in bu kararı seçimden kaçmak olarak yorumlandı.

"100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik" diyen Gültekin, "Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele. Ülkemizi huzurlu mutlu yaşanabilir, özgür, özgürlükçü demokrasinin yaşandığı bir ülke yapma sorumluluğu üstlenmek. Adaylıktan vazgeçmemiz demek, bu çabamızdan bu iddiamızdan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz susmayacağız, ülkemiz mutlu huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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