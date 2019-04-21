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Seçim 2019 Sayfası

“Seçimden galip ayrılan biz olduk”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlere ilişkin konuştu.

21 Nisan 2019 Pazar 12:56
“Seçimden galip ayrılan biz olduk”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlere ilişkin, “Seçimden galip çıkarız inancıyla çalıştık. Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3’ün üzerinde, 1 milyon 300 küsur bin. Bu bir galibiyet” dedi.  “Seçim Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Karamollaoğlu, bina icrası ile ilgili de, “Haksız bir şekilde yıllardır Milli Görüş’ün karargahı olan binamızı terk etme durumunda kaldık” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 12:56
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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