Seçimde “Z kuşağı” mı demiştiniz?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, özellikle Millet İttifakı'nın Maltepe mitingindeki ambulans anonslarına dikkat çekerek, Z kuşağının muhalif olduğu yalanına işaret etti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumartesi günü CHP ve ona yanaşan AK Parti eskilerinin İstanbul’daki Maltepe mitingini izledik..

10 dakika, 15 dakika konuşan altılı masanın liderlerinin platformda oldukları toplam 2 saatlik zaman diliminde en az 15 defa ambulans anonsu yapıldı..

Konuşmaları dinlemeye gelenler, orada bir saatliğine bile ayakta durmaya, sağlıkları yetmiyor olmalı ki..

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Ambulans anonsları ile, sağlıkçılar sürekli yardıma koştu..

Oysa bu 6+1 ittifak ne ile övünüyordu?

İlk defa oy kullanacak 5 milyon genç seçmenin, büyük çoğunluğu muhalefete oy verecek..

Onların iddiasına göre, gençler Millet İttifakı’ndan yana idi..

Ama miting alanında gördük ki, gençlerden bir rağbet yok.. Alanda boy gösterenlerin çoğu, yıllardır CHP ekseninde oy kullanan, belli yaşın üstündeki insanlar..

Onun için de, alana zoraki gelenlere yardım amacıyla, sürekli “Ambulans” anonsları yapıldı..

Ya Cumhur İttifakı’nın dünkü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesindeki mitinginde, yine toplam 2 saat civarında konuşan Tayyip Erdoğan’ın hitabı boyunca kaç ambulans anonsu yapıldı?..

Ben konuşmayı baştan sona izledim ama..

Olur ya, bir-iki dakikalığına farklı bir konuya odaklandığımda kaçırmışımdır..

Bir veya iki ambulans anonsu ya olmuştur, ya olmamıştır..

Demek ki, Cumhur İttifakı mitinginde, çok daha sağlıklı, çok daha zinde, çok daha genç bir seçmen kitlesi alanlardaydı..

Ki, ben ambulans anonsu duymadım.. Yapıldı ise de, sınırlı yapıldı..

Üstelik, cumartesi günü daha serin bir hava ve daha az katılımlı bir miting söz konusu idi.

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