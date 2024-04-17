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Dünya Seçimde hile haberi pahalıya patladı! 787 milyon dolar tazminat ödeyecekler
Dünya

Seçimde hile haberi pahalıya patladı! 787 milyon dolar tazminat ödeyecekler

Yeniakit Publisher
2024-04-17 02:38:00 -
Seçimde hile haberi pahalıya patladı! 787 milyon dolar tazminat ödeyecekler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Fox News kanalı, 2020'deki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle oy kullanma sistemini üreten Dominion şirketine 787 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Oylamanın hemen ardından, Donald Trump’ın seçimleri kazandığı fakat oy kullanma sisteminde hile yapılarak Joe Biden’ın kazanmış gösterildiğini savunan çok sayıda yorumcu Fox News ekranlarında yer almıştı.

Bunun üzerine Dominion yönetimi, kendilerine iftira atıldığı gerekçesiyle 1,6 milyar dolarlık tazminat davası açmaya karar vermişti.

Fakat taraflar duruşmalar başlamadan hemen önce mahkeme dışı uzlaşmaya gitti.

Uzlaşma olmasaydı Fox News’in çok sayıda ünlü sunucusunun yanı sıra yöneticisi Rupert Murdoch’un da mahkemede ifade vermesi gerekebilirdi.

Uzlaşmanın duyurulmasının ardından Fox, “Bu uzlaşma gazetecilik standartlarına ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor” dedi.
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Yalancı olduklarını kabul ettiler

Dominion yöneticisi John Poulos ise “Fox yalan söylediğini kabul etti. Şirketim bu yalanlar nedeniyle büyük zarar gördü” diye konuştu.

Dominion avukatı Justin Nelson ise “Yalanların sonucu vardır” dedi ve ekledi:

“İki yıl önce Dominion ve ülke genelinde çok sayıda seçim yetkilisi bir dizi yalan selinin içinde kaldı, ortaya atılan komplo teorileri hem şirkete hem de ülkeye zarar verdi.

Soruşturma sürecinde Fox yöneticileri ve gazetecilerinin komplo teorilerinin gerçekliğini sorguladığı fakat bunları dile getiren yorumcuları yine de televizyonlara çıkarmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Ödenecek dev miktara rağmen bazı hukukçular anlaşmanın Fox’un lehine olduğunu düşünüyor.

Syracuse Üniversitesi’nden ifade ve haberleşme özgürlüğü uzmanı Prof. Roy Gutterman, Fox’un seçim sonrası haberciliğinin kamuoyunda eleştirildiğini söylüyor:

“Uzlaşma olmasaydı 6 hafta sürmesi beklenen bu dava, tüm sanıklar ve Fox için utanç verici olacaktı.

“Fox aleyhine verilecek bir karar ise kanala bundan daha da fazla zarar verecekti.”

BBC’ye konuşan hukukçu Michelle Simpson Tuegel ise genelde sağcılara ve aşırı sağcılara hitap eden Fox’un kitlesinin epey sadık olduğunu, bu nedenle davayı kaybetmesinin bu açıdan bir zarar vermeyeceğini vurguladıktan sonra ekliyor:

“Fakat Rupert Murdoch’un da dahil olduğu üst düzey yöneticilerinin ve sunucularının hakim karşısına çıkmasının getireceği itibar kaybı onları uzlaşmaya itmiş gibi gözüküyor.”

Fox başka seçim teknolojisi şirketi olan Smartmatic’in açtığı ve 2,7 milyar dolar tazminat talep ettiği bir diğer davayla daha karşı karşıya.

Dominion da Fox dışında, komplo teorileriyle şirkete iftira attığını öne sürdüğü başka bazı kanallara da tazminat davası açmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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