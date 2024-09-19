Seçim zamanı camiye sonrası meyhaneye! CHP’de takiyye vaka-i adiye

Buğra Kardan İstanbul

Yerel seçimler arefesinde cami cami, türbe türbe, yatır yatır dolaşıp halka seccade ve zikirmatik dağıtan CHP’nin din istismarı, CHP zihniyetini yakından tanıyan milleti bıktırdı.

Genel Başkan Özgür Özel, camilerde ve cenazelerde Yasin-i Şerif okuyan, ibadethanelerde siyaset yapan ancak seçimlerin ardından içkili mekânlarda cirit atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geri kalmıyor. İzmir’de dualarla ibadethane temeli atan ve “İftiracılara inat camiyi de açıyoruz ezanı da okutuyoruz” çıkışı yapan Özel, Balıkesir’e geçer geçmez de halka “İktidarımızda 1 litre rakı 140 lira olacak” vaadinde bulundu.

Takiyyeyi bırakın

Özel’in mütedeyyinlere de içkicilere de yaranmak için yaptığı hamleler samimiyetsizlik olarak yorumlanırken toplumun kahir ekseriyetince CHP yöneticilerine “Takiyyeyi bırakın. Bizi aldatanın bizden olmadığını unutmayın” denildi.

Siyasiler ile mütefekkirler de İmamoğlu ve Özel’i din istismarını bırakmaya davet etti.

Düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçılar

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, şunları söyledi: “Siyaset yapanların ilkeli, kemikli, omurgalı olmaları gerek. Bunu yapamayanlar için ‘Düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçısı’ olarak tarifinde bulunmak mümkün. CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan helâlleşme siyaseti Özel döneminde de muhafazakârlarla barışma, kaynaşma olarak sürüyor ama CHP’nin bünyesi buna uygun değil. CHP’liler, millete hoş görünmek için cami açılışlarına gidiyor ama içkili yerlerde kendilerini daha rahat ifade ediyor. İmamoğlu, bir yerde kurgu olarak Yasin-i Şerif okurken görüntüleniyor başka bir yerde içki içerken görülüyor. İmamoğlu’nun yaptıkları sırıtıyor. İmamoğlu ve Özel, güya bir şeyler yapıyor ama CHP’nin milletin değerleriyle kavgası yapısından ötürü devam ediyor. Özel’in cami temel atma töreninin hemen ardından CHP’nin başa gelmesi durumunda rakı fiyatını indirme vaadi de manidar. Aklımıza Mevlana’nın ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ sözü geliyor ama nafile. Olmaz. Olurlarsa istismar edemezler. ‘Annemiz örtülü’, ‘Dedemiz hacı’ diyen ancak muhafazakârları memnun edecek her konuyu mahkemeye taşıyan bir CHP var karşımızda. Dolayısıyla İmamoğlu ve Özel, dini istismar etmeye kalkarken rezil oluyorlar. Dini değerlere aşina olan milletimiz, bunların acemiliklerini anlıyor.”