Seçim yatırımı değil yeni reform paketi

FARUK ARSLAN

AK Parti Hükûmetinin vatandaşlara yönelik müjde üzerine müjde içeren reform paketi ülke genelinde büyük heyecana neden oldu. Emeklilere, yaşlılara, öğrencilere, konut sahiplerine, prim borcu olanlara yönelik büyük iyileştirmelerin yer aldığı, devlet ile millet arasındaki bağı bir kat daha artıran düzenlemelere yönelik muhalefetten ise tuhaf tepkiler geldi. Başbakan Binali Yıldırım’ın 7’den 70’e hemen herkesi ilgilendiren müjdelerini “seçim yatırımı” olarak nitelendiren muhalefetin söylemini, AK Parti’nin 15 yıldır gerçekleştirdiği hizmetler boşa çıkarıyor. 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminin her dönemi icraat ve hizmetle geçerken muhalefet sadece seçim dönemindeki icraatları görerek onları bu şekilde yorumlaması

EMEKLİYE HER YIL İKRAMİYE

AK Parti’nin hazırladığı yeni kanun tasarısına göre emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi birer ikramiye verilecek. Ayrıca yeni iş yeri açan emeklilere verilen yüzde 15’lik destek priminden kalan prim borçları tamamen silindi. Emeklilerin yüzünü güldüren bu adımlar, AK Parti’nin geçmiş dönemdeki icraatlarının yalnızca devamı. Bir işçi emeklisinin aylığı AK Parti iktidarından önce 257 TL iken günümüzde bu rakam 1.545 TL’ye kadar çıktı. Memur emeklileri aylıklarını 1.910 lira olarak alıyor. Emeklilerin banka kuyruğu çilesi bu dönemde bitti.

Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı pakete göre yaşlılık aylığı artık 500 TL olacak. Bu konuda da ‘seçim yatırımı’ söylemini çürüten veriler mevcut. AK Parti’den önce 65 yaş üstü vatandaşlar yaşlılık aylığı olarak sadece 24,5 TL alıyordu.

Bağ-Kur borcunu ödeyemeyen esnaf bundan böyle ‘borç ayrı sağlık ayrı’ denilerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. AK Parti döneminde ekonomik olarak güçlenene esnaflara yönelik önemli hizmetler yapıldı. Esnafların AVM’lerde yer alması sağlandı. Basit usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkârların 8 bin TL’ye kadar olan kazançları için vergi indirimi getirildi. Ticari araç yenilemede ÖTV muafiyeti getirildi. Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı ve lisans eğitimine yol açıldı. Çırak eğitimi öğrencilerine finansal destek getirildi. Esnaf ve sanatkârların sigorta primlerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarın hazine tarafından karşılanması sağlandı. Faizsiz kredi uygulaması başlatıldı.

Üniversitesinden kaydı silinen öğrencilere eğitimini tamamlayıp diploma alma imkanı getirildi. Öğrencilere yönelik reformları görmezden gelen muhalefet, bu adıma dahi ‘seçim yatırımı’ diyebildi. Ancak AK Parti bu alanda da hizmetlerini kesintisiz gerçekleştirdi. Üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası giderleri iki yıl süreyle devlet tarafından karşılandı. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 2002 yılında 7,5 milyar TL iken, 2017 yılında yüzde 1039’luk bir artışla 85 milyar 48 milyon 584 bin TL oldu. 2002’de üniversite sayısı 76 iken, bu rakam 186’ya çıktı. 2002’de akademik personel sayısı 76 bin 90 iken günümüzde 151 bin 763’e yükseldi. Üniversite öğrencisinin sayısı 15 sene önce 1.9 milyonken 7.2 milyona ulaştı. Türkiye, Avrupa’daki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna geldi.

Yeni paketle trafik cezaları, köprü ve otoyol geçişleri yapılandırılacak. Başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere AK Parti’nin hemen hemen tüm kurmayları şoförlerin dostu oldu. Trafik cezalarının yapılandırılması ile rahat nefes alan şoförler, AK Parti döneminde Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi devasa hizmetler gördü. 15 yıl önce Türkiye’de toplam 6 bin 101 km bölünmüş yol varken AK Parti döneminde 19 bin 916 km eklenerek toplam 26 bin km’ye çıkarıldı. Asırlık rüya olan Ovit Tüneli bitmek üzere. Nissibi Köprüsü, Bornova Viyadüğü, Selçukgazi Tüneli, Çamlık Tüneli, Erkenek Tüneli, Kömürhan Tüneli, Belkahve Tüneli de en iyi şoförlerin bileceği hizmetler arasında.

Düzenleme paketinin öne çıkan başlıklarından birisi de imar barışı. Ülke genelindeki 13 milyon tapusuz binaya yapı kayıt belgesi verilecek. Mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulacağı bu adım, şehircilik alanında AK Parti’nin attığı dev adımları sadece bir tanesi. AK Parti döneminde son 15 yılda 21 milyar TL’nin üzerinde kaynak kullanıldı. Afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde 511 binden den fazla konut ve iş yeri ‘Riskli Yapı’ statüsüne alındı, yenileniyor. Kentsel dönüşüm projeleri özel hesabından 4 milyar 971 milyon TL harcandı. Terörden etkilenen Diyarbakır Sur, Şırnak İl Merkezi, Cizre, Silopi, İdil, Nusaybin ve Yüksekova’dak kapsamlı bir imar çalışması başlatılarak şehirler, dokularına uygun şekilde imar edildi, ediliyor.

MUHALEFETİN KÖRLÜĞÜ

Tamamının yazılacak olması durumunda sayfaların yetmeyeceği tüm bu hizmetler, son yapılan kanun paketinin seçim yatırımı olduğu söylemini çökertiyor. 7’den 70’e tüm vatandaşların yüzünü iktidarının her döneminde güldüren AK Parti’nin hizmetlerini sadece seçim zamanı görebilen malum koronun ‘körlüğü’nü gözler önüne seren hizmetlerin, 24 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm hızıyla devam etmesi bekleniyor.