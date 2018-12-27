0553 313 94 23

Seçim yaklaştıkça... CHP'nin öncesi ve sonrası

AK Parti'yi 'dini kullanmak'la suçlayan CHP, seçim yaklaştıkça İslam'a yaklaşması dikkat çekiyor. Bu durumu mizahi olarak ele alan Misvak ise bomba bir göndermede bulundu.

27 Aralık 2018 Perşembe 23:59
Seçim yaklaştıkça... CHP'nin öncesi ve sonrası

 yeniakit.com.tr 

Misvak Dergisi'nin sosyal medya hesabından yapılan bir karikatür dikkat çekti. Çokça paylaşım alan karikatürde seçimlerin yaklaşmasıyla CHP'lilerin dini kullanmasına dikkat çekildi. Karikatürde CHP'nin kısaltılmış adı eski harflerle yeşil zeminde yazıldı.

İslam'ı seçimden seçime hatırlayan CHP'ye böyle göndermede bulundu:

Seçim startlarını cami ve türbelerden verdiler

AK Parti'yi 'dini kullanmak'la suçlayan CHP, her seçim öncesi ya çarşaflı/başörtülü kadınlara rozet takıyor, ya türbe ziyaretleri yapıyor ya da camiye gidip namaz kılıyor. 

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Muharrem İnce' taktiği

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim stratejisini uygulayan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklamasının hemen ardından Fatih Camii'ne gidip Cuma namazı kıldı, ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. İmamoğlu ayrıca, başörtülü annesinin de fotoğraflarını paylaştı.

Fakat CHP'li adaylar ne yaparsa yapsın CHP'nin fikriyatını bilen millet bu taktiklere kanmıyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 23:59
  1. İstanbul
  2. Misvak Dergisi
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Muharrem İnce
  6. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya bazı Arap ülkelerince camilere yapılan yardımları denetleyecek
    1. Almanya bazı Arap ülkelerince camilere..
    2. Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki:..
    3. Samsun'da bıçakla yaralama
    4. Türkiye'den İsrail'in yasa dışı..
    5. Konya'da eğitime kar engeli
    6. New York borsası yükselişle kapandı
    7. Büyük depremin yıl dönümünde korkutan..
    8. Dışişleri Bakanlığından İsrail..
    9. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı..
    10. Suudi Arabistan'dan Kırgızistan'a 3,7..
    11. "Korneanın Sesi" grubu 100'üncü..
    12. Kritik isimden ABD analizi: Hayal..
    13. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    14. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    15. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2018
    17. Seçim yaklaştıkça... CHP'nin öncesi ve..
    18. İsrail'in skandal kararına Avrupa..
    19. Sudan'da protestolar büyüyor! 19 ölü..
    20. "İstiklal Şairi" Kahire'de anıldı
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...