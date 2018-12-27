Seçim yaklaştıkça... CHP'nin öncesi ve sonrası

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Misvak Dergisi'nin sosyal medya hesabından yapılan bir karikatür dikkat çekti. Çokça paylaşım alan karikatürde seçimlerin yaklaşmasıyla CHP'lilerin dini kullanmasına dikkat çekildi. Karikatürde CHP'nin kısaltılmış adı eski harflerle yeşil zeminde yazıldı.

İslam'ı seçimden seçime hatırlayan CHP'ye böyle göndermede bulundu:

Seçim startlarını cami ve türbelerden verdiler

AK Parti'yi 'dini kullanmak'la suçlayan CHP, her seçim öncesi ya çarşaflı/başörtülü kadınlara rozet takıyor, ya türbe ziyaretleri yapıyor ya da camiye gidip namaz kılıyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim stratejisini uygulayan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklamasının hemen ardından Fatih Camii'ne gidip Cuma namazı kıldı, ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. İmamoğlu ayrıca, başörtülü annesinin de fotoğraflarını paylaştı.

Fakat CHP'li adaylar ne yaparsa yapsın CHP'nin fikriyatını bilen millet bu taktiklere kanmıyor.