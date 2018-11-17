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Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek

Mart 2019 seçimleri yaklaştıkça muhalefet cephesi bol keseden sallamaya başladı!.. Yavru muhalefet partisi İyi Parti'nin Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yerel seçimlerde AK Parti'nin bazı büyükşehirlerde seçimi kaybedeceğini öne sürdü.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:55
Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Koncuk, kentte ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada basına açıklamalarda bulunan İsmail Koncuk, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere değindi.

AK Parti ile milleti karşı karşıya koydu

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı büyükşehirleri kaybedeceğini söyleyen Koncuk, "İddiamız şu; 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Manisa’da belediye başkanlıklarını kaybedecek. Ya AK Parti kaybedecek, ya da millet kaybedecek. Önümüzde iki tercih var. Milletten kopmuş siyasi iktidarın bu kopuşunu, millete tepeden bakmayı ya onaylayacağız ya da 'dur' diyeceğiz" dedi.

Bazı büyükşehirlerde AK Parti'nin kaybedeğini iddia etti

AK Parti'nin milleti unuttuğunu ve milletten koptuğunu ileri süren Koncuk, "Benim çocuğum evde işsiz, cebimde param yok, geçimimi sağlayamıyorum sen dolayısıyla çizmeyi aştın' diyeceğiz. Milletimiz gerekli cezayı İstanbul’da, Ankara’da, Kastamonu’da, Adana’da, Mersin'de verecektir. Çünkü beceriksizliğin bedeli sandıkta milletin hesap sorması sonucu ile karşılanır. Bunu hep birlikte 31 Mart seçimlerinde göreceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:55
  1. Manisa
  2. Kastamonu
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Adana
  9. 31 mart
  10. adana
  11. yerel seçim
  12. seçim
  13. İYİ parti
  14. ismail koncuk

YORUM YAZ

  • zülfikar64zülfikar6410 dk önce
    Açtavuk kendini buğday ambarında sanarmış. Şimdi böyle ön plana çıkıp açıklamalar yapmakla hala kendini Kamusen başkanı gibi görmeye çalışması acizlik. Kim takar seni.Sendikada hükümet aleyhtarlığı yaparak ülkücüleri ezerek o makama geldin unutma.
  • komünistkomünist29 dk önce
    İstanbulda muharrem ince aday olursa AKP korksun
  • MilletMillet32 dk önce
    Buradan söylüyorum ; bu devlet KK yı M.A. yı ve hdp yi halledemezse büyük bir ihanet şebekesine yol vermiş olur
  • Şahı Şahı 37 dk önce
    Terörist rahip Bronson un serbest kaldığı günAKP nin oy kaybetmeye başladığı gündür.
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar38 dk önce
    Sadece o haaa derim ulan sende kimsin, ötmeye başladın.akparti varken size nedüşer.
  • MustafaMustafa45 dk önce
    Denizliyide kaybedecek
  • OğuzhanOğuzhan1 sa önce
    Mersinde İyi Parti kazanacak.Buraya yazıyorum.
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