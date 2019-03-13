Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe ziyareti

Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra partisinin kent merkezindeki İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimler nedeniyle il ve ilçelerde yaptıkları propaganda faaliyetleri çerçevesinde Erzurum'da bulunduklarını söyledi.

Akşener, 1 Nisan'dan sonra İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz'un başkan seçileceğine inandığını belirterek, seçimden sonra insanların siyasi fikirleri nedeniyle birbirlerine düşmemesini istedi.

Uykusuz'un 1999'da Erzurum'da belediye başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Akşener, “Yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Dün yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Çalmayacaktır, çırpmayacaktır, yandaşlara kayırmacılık yapmayacaktır, akrabasını bir yere getirmeyecektir, israf etmeyecektir. Erzurum ile ilgili olarak milletvekilimiz Naci Cinisli'nin Mecliste gündeme getirdiği pek çok vahim eksik var. Parti olarak bunlara dikkati çekmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.