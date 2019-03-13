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Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kent merkezindeki İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:51
Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe ziyareti

Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra partisinin kent merkezindeki İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimler nedeniyle il ve ilçelerde yaptıkları propaganda faaliyetleri çerçevesinde Erzurum'da bulunduklarını söyledi.

Akşener, 1 Nisan'dan sonra İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz'un başkan seçileceğine inandığını belirterek, seçimden sonra insanların siyasi fikirleri nedeniyle birbirlerine düşmemesini istedi.

Uykusuz'un 1999'da Erzurum'da belediye başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Akşener, “Yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Dün yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Çalmayacaktır, çırpmayacaktır, yandaşlara kayırmacılık yapmayacaktır, akrabasını bir yere getirmeyecektir, israf etmeyecektir. Erzurum ile ilgili olarak milletvekilimiz Naci Cinisli'nin Mecliste gündeme getirdiği pek çok vahim eksik var. Parti olarak bunlara dikkati çekmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:51
  1. Erzurum
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
  4. türbe ziyareti

YORUM YAZ

  • Alkan Alkan 20 dk önce
    ULAN KART FETÖCÜ SOKAK ...ÜGÜ O ÖRTTTGÜN BAS ÖRTÜSÜ INANÇLI MÜSLÜMAN KADINLARA AIT SENIN GIBI INANÇSIZNEÜDÜ BELIRSIZ TERÖRIST DESTEKCILERINE CENABET BIR FA..SEYE AMA HIÇ DEGIL DEGIL SENI FETÖCÜ SENI HDP PKK CI SENI CHP DHSKPC CI SENI BASINI ÖRTEREK TÜRBEYE GIDIP GÜYA SEÇMENLERE BAKIN BENDE BAS ÖRTÜSÜ TAKIYORUM BAKIN BENDE TÜRBEYE ZIYARETLERDE BULUNUYORUM GÖSTERISI YAPIYOR SENIN GIBI FETÖCÜ VE DIGER TERÖRISTLERIDE DESTEKLEDIGINI KIMSENIN BILMEDIGINIMI SANIYORSUN BE EY ZAVALI CENABET ÇIRKIN SURAT KART SEYTAN SEN SOKAK SÜ.TÜGÜ 4 LÜ ÇETECILER IN IÇINDE DEGILMISIN KALKIP UTANMADAN SIKILMADAN DENIZLIDE DENIZLI HALKINA BAKIN HEPINIZ TERÖRIST SINIZ DIYEREK REISI HEPINIZE TERÖRIST DEDI DIYE ADETA O ÇIRKIN LAGIM KOKUSMUS KENEF PISLIK AGZINLA NASILDA IBLISLIGINI SEYTANLIGINI ORTAYA KOYDUN SANA...ISE DIYORUM VEDE SEN TERÖRIST DESTEKCISI TAM BIR SOKAK ...SIN HEEEEÜÜÜÜÜVVVVV HEEEEÜÜÜÜÜVVVVV HEEEEÜÜÜÜÜVVVVV DEMEK SANA VE SENINGIBI ÇINGENEYE NEDE GÜZEL YAKISIYOR HA.LAMAK YAKISIYOR AKSENER ÇI..ENESI
  • idrisidris29 dk önce
    o kapandı da yanındakilere ne demeli , iki yüzlülük riyakarlık aldı başını gidiyor.Allah hidayet nasip etsin ne demeli?
  • şbşb39 dk önce
    seçime 2-3 gün kala cuma namazınada başlar...
  • SelimSelim1 sa önce
    Hani bunların mabedi Anıtkabir idi. İman tazelemek için Anıtkabire gitmişti hani hatırlayın :)
  • Eski AkpartiliEski Akpartili1 sa önce
    Türbe ziyaretinden hemen sonra Anıtkabir'e koşarak "iman tazeleyecektir"(!) her zamanki gibi!!
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    bir şahsın dişi versiyonunu hatırlatı bana ,ya size....
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Bu sefer Put ziyariti ve iman tazeleme yokmu?Güdümlü ve birileri tarafindan yönlendirenleri buraya devshirmek icin adapta partinin adidir Ip (siz) partisi. Sadece chp+PKK+HDP+CIA+Fetö`sh+Mossad icin hizmet partisidir birkac partiler.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Göz Boyama Çalışmarı, Başlamış Anlaşılan.

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