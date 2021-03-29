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Siyaset Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik! "Hükümet yapsın"
Siyaset

Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik! "Hükümet yapsın"

Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, 2 yıldır vaat ettiği projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. Seçim vaatleri hatırlatılınca büyük bir pişkinliğe imza atan Sertaslan, “Bu bizim işimiz değil, hükümetin işi” dedi

Yeniakit Publisher
2021-03-29 07:58:00 -
Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik! "Hükümet yapsın"

CHP'li belediye başkanları, 2019 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlara yaptıkları seçim vaatlerini yerine getirmiyor. Bursa'da onlarca proje sözü veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da onlardan biri. Başkan Sertaslan, 2019'da seçim bölgesinde yaptığı çalışmalarda, hafif raylı sistem, Karsak Deresi projesi, modern balık hali, Gemlik marina, Tekne park, Kumla Karacaali ve Kurşunlu sahil projeleri ve Gemlik vapur seferleri gibi onlarca projeyi hazırlattığı slayt gösterileri eşliğinde sunarak vatandaşa söz vermişti. Yerel seçim öncesinde yaptığı tanıtım toplantılarında slayt gösterimler eşliğinde vaatlerini birer birer sıralayan Sertaslan'ın aradan geçen 2 yılın ardından medya mensuplarıyla yaptığı canlı yayında açıklamalar pes dedirtti.

Verdiği vaatlerin sorulması üzerine Sertaslan, "Seçim kampanyasında 300'e yakın toplantı yaptım, hiç birinde biz bunları yapacağız iddiasıyla bir şey anlatmadım. Gemlik'e huzur ve barışı getirmemiz gerekir bunun içinde projeler ortaya koyduk. Bakın bunların hepsi benim işim değil bunların bazıları Merkezi hükümetin bir kısmı da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak şeyler" dedi.

Gazetecilerin seçim vaatlerinin en başında gelen raylı sistem projesini sorması üzerine Başkan Sertaslan, "Arkadaşlar bakın, bunların hepsi bizim işimiz değil. Evet, Endüstri Meslek Lisesi dedim mesela ama benim işim mi Endüstri Meslek Lisesi yapmak, Hayır. Denizden hastane altına kadar hafif raylı sistem dedim ama buda bizim işimiz değil. Ama bu yapılsın diye her şeyi yapacağız. Karsak deresi üzerinde donatı alanlarını niye yapmıyormuşum? Beni eleştirenler Karsak deresi üzerindeki tasarrufun DSİ ve sorumluluğun da Büyükşehir'e ait olduğunu bilmiyorlar mı sanki" ifadelerini kullandı.

Sertaslan, hazırladığı proje görsellerinde, "Gemlik'in ulaşım sorununa alternatif çözüm hafif raylı sistem olacak. Gemlik'in en batısı ile doğusu arasında bir ulaşım aksı olacak "Projemiz", ilk etapta çarşı merkezinden yeni hastane bölgesine kadar bölgede trafiği rahatlatacak" demişti. Aradan geçen 2 yıla rağmen, vaat ettiği projelerden tek bir tanesini bile yerine getiremeyen Sertaslan'ın başarısızlığını, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hükümete yıkmaya çalışması duyanları şaşkına çevirirken Gemlikli vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, "Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan'ın seçim döneminde kullandığı proje görsellerinin hepsinde CHP parti bayrağı ve 'Uğurlu Gelecek Uğurla Gelecek' seçim sloganı yer alıyordu. O projelerin hiç birinde 'Büyükşehir yapacak' ya da 'hükümet yapacak' yazmıyordu" diyerek tepki gösterdi. AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit, "Neler demişti başkan; raylı sistem projesi, Karsak Deresi, Deniz ulaşımı, kış aylarında teknelerin park edilebileceği çok katlı "tekne park", Kurşunlu projesi, Gemlik Liman projesi ve niceleri. Hangisi yapıldı? Hiç birisi. Başkan şimdi de çıkıp Gemliklilerin gözünün içine baka baka bunlar benim işim değil diyor. Resmen vatandaşlarla alay ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Sabah

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