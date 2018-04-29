Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Seçim sürecinde üniversitelere dikkat

24 Haziran seçimler öncesi üniversitelerdeki kirli oyun sahneye konuldu. Malatya, İstanbul ve Hacettepe Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede eylemler başladı. Marjinal sol grup provokatörleri vatansever öğrencilere saldırmaya başladı.

29 Nisan 2018 Pazar 10:58
Seçim sürecinde üniversitelere dikkat

SELİM YAZICI / ANKARA

Türkiye 11 partinin sandıkta yarışacağı heyecanlı bir seçim sürecine girmişken, karanlık eller de bu demokratik süreci baltalamak için ellerinden geleni artlarına koymayacak gibi gözüküyor. Bir yandan birçok kamu kurum ve kuruluşları ile hayatın her alanında vatandaşın memnuniyetsizliğini artırmaya çalışan hain sözde görevlilerin boş durmadığı gözlemlenirken, bir yandan da direkt sokak olayları ile sonuç almak isteyen ajan provokatörler de tahrik ve kaos çalışmalarına hız vermiş durumda.

HACETTEPE KARIŞTI

Bunun ilk sinyalleri ise daha önce 27 Mayıs darbesi başta olmak üzere birçok kritik süreçte de görüldüğü gibi yine üniversitelerden geliyor. Malatya ve İstanbul’daki kimi üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim görevlileri, YÖK’ün öğrenci sayısı fazla iki üniversiteyi bölüp ikişer üniversite daha oluşturma kararına karşı sokağa çıkmışken, Hacettepe Üniversitesinden de marjinal sol grup provokatörlerinin vatansever öğrencilere saldırı haberi geldi.

HAKARET DİNLEMEK İSTEMEDİLER, DAYAK YEDİLER!

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tuğrul Çubukçu Konferans Salonu’nda, Bilimsel Düşünce Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı, hükümet ve devlet hakkında ‘bilimsel’ kılıflı kara propaganda yapılmasını dinlemek istemeyerek salonu terk eden vatansever öğrenciler, bina dışında saldırıya uğradı. Demir ve tahta sopalarla saldırı düzenleyerek 3 öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaralayan provokatörlere ilişkin öğrenci ve öğretim görevlileri gerekli suç duyurularında bulundular.

HACETTEPE’DE ‘PKK İSTEMİYORUZ!’ DEMEK ‘KINAMA’ SEBEBİ!

Geçmiş aylarda da PKK başta olmak üzere her türlü örgütün sözcülüğüne soyunan, Türk Bayrağı’nı indirip terör paçavraları açan saldırgan grupların, üniversite yönetimi tarafından korunup kollanmaya devam edildiği bildirilirken, “Üniversitemizde PKK istemiyoruz!” diyen öğrencilere kınama cezaları verildiği de hafızalardaki yerini koruyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:58
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Üniversitemizde PKK istemiyoruz
  4. Hacettepe Üniversitesi
  5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tuğrul Çubukçu Konferans Salonu

YORUM YAZ

  • Hakan SönmezHakan Sönmez29 dk önce
    Şu provokatörleri neden toplamıyorlar ortadan? Hepsi elli kişiyi geçmez şerefsizlerin.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BAE ve Suud arasında kirli ittifak
  1. BAE ve Suud arasında kirli ittifak
  2. Deniz Baykal aday mı?
  3. Manisalı marangoz kurumuş ağaç..
  4. Kruvaziyer turizminin gözdesi Türkiye
  5. Yeni Adana Adliyesi'nde e-mübaşir ve..
  6. Çatı katında korkutan yangın
  7. Mike Pompeo ilk dış ziyaretini Suudi..
  8. Rusya'da tatil için çocuklarını öldürdü
  9. "Trump'ın eşi hapis hayatı yaşıyor"
  10. Tav’dan ilk çeyrekte 28 milyon yolcuya..
  11. 2018 YKS, Kızıltepe'de de yapılacak
  12. AB'den bomba itiraf: Güç kaybediyoruz
  13. O’nu anmak için meydanlardayız
  14. Siyasi partilerin 'aday adaylığı'..
  15. Döneri sevdik! Dışarıda yemenin bedeli..
  16. Vaadetmişti, zorunlu askerlik geliyor!
  17. Çin vahşetinin yeni bölümü!
  18. Emmanuel Macron vaadetmişti, zorunlu..
  19. FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon:..
  20. Cumhurbaşkanı adayını bakın nasıl..
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!