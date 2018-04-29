Seçim sürecinde üniversitelere dikkat

SELİM YAZICI / ANKARA

Türkiye 11 partinin sandıkta yarışacağı heyecanlı bir seçim sürecine girmişken, karanlık eller de bu demokratik süreci baltalamak için ellerinden geleni artlarına koymayacak gibi gözüküyor. Bir yandan birçok kamu kurum ve kuruluşları ile hayatın her alanında vatandaşın memnuniyetsizliğini artırmaya çalışan hain sözde görevlilerin boş durmadığı gözlemlenirken, bir yandan da direkt sokak olayları ile sonuç almak isteyen ajan provokatörler de tahrik ve kaos çalışmalarına hız vermiş durumda.

HACETTEPE KARIŞTI

Bunun ilk sinyalleri ise daha önce 27 Mayıs darbesi başta olmak üzere birçok kritik süreçte de görüldüğü gibi yine üniversitelerden geliyor. Malatya ve İstanbul’daki kimi üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim görevlileri, YÖK’ün öğrenci sayısı fazla iki üniversiteyi bölüp ikişer üniversite daha oluşturma kararına karşı sokağa çıkmışken, Hacettepe Üniversitesinden de marjinal sol grup provokatörlerinin vatansever öğrencilere saldırı haberi geldi.

HAKARET DİNLEMEK İSTEMEDİLER, DAYAK YEDİLER!

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tuğrul Çubukçu Konferans Salonu’nda, Bilimsel Düşünce Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı, hükümet ve devlet hakkında ‘bilimsel’ kılıflı kara propaganda yapılmasını dinlemek istemeyerek salonu terk eden vatansever öğrenciler, bina dışında saldırıya uğradı. Demir ve tahta sopalarla saldırı düzenleyerek 3 öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaralayan provokatörlere ilişkin öğrenci ve öğretim görevlileri gerekli suç duyurularında bulundular.

HACETTEPE’DE ‘PKK İSTEMİYORUZ!’ DEMEK ‘KINAMA’ SEBEBİ!

Geçmiş aylarda da PKK başta olmak üzere her türlü örgütün sözcülüğüne soyunan, Türk Bayrağı’nı indirip terör paçavraları açan saldırgan grupların, üniversite yönetimi tarafından korunup kollanmaya devam edildiği bildirilirken, “Üniversitemizde PKK istemiyoruz!” diyen öğrencilere kınama cezaları verildiği de hafızalardaki yerini koruyor.