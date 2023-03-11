Seçim sonucunu belirleyecek kitle açıklandı! 'Sessizce seçimi bekliyorlar'

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, anketlerdeki kararsız ve görüş bildirmeyen yüzde 10-15'lik kitle ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

Türkiye, Erdoğan'ın aldığı kararla seçim sürecine girerken SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Haber7'ye özel önemli açıklamalarda bulundu.

"Merak ediyorum"

Bayrakçı, seçmenin milli konulardaki yaklaşımını değerlendirerek, "Milli savunma sanayii, konulara milli yaklaşımları, HDP’nin muhalefete destek vermesi… Bunların hepsinin bütünleştiğinde ben de seçimi hakikaten merak ediyorum." ifadesinde bulundu.

"Seçmen bunu gözlüyor"

Türk halkının milli hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Bayrakçı, "Milliyetçi ve hatta muhalif olduğu halde ulusalcı seçmen, ‘Amerika Türkiye zarar görsün diye gözünün içine bakıyor. Türkiye elini eteğini çeksin. 20-30 önceki gibi süklüm püklüm bir ülke olsun istiyorlar.’ diye düşünüyor. Seçmen bunu gözlüyor. Bunu uzmanlar bakıp da böyle demiyor yani. İnsanların iyi kötü değer yargıları var." ifadesinde bulundu.

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HDP ile anlaşırlarsa ulusalcı seçmen tavır alır

Millet İttifakı'nın HDP ile yapılacağı herhangi bir anlaşmada muhalif olmasına rağmen ulusalcı seçmenin bir kısmının sandığa gitmeyeceğini belirten Bayrakçı, bir kısmının da AK Parti’ye oy verebileceğini söyledi. Bayrakçı, çoğunluğunun sandığa gitmeyeceğini vurguladı.

DSP’nin katılması halinde Cumhur İttifakı’na olumlu etki yapabileceğini söyleyen Bayrakçı, şunları söyledi:

“Tedirgin olan ulusalcı kesim, yarım veya 1 puan da olsa tabi ki bir etki yapar. Derler ki, ‘Sadece ben böyle düşünmüyormuşum, muhalif DSP gibi Ecevit’in partisi de Cumhur İttifakı’na destek veriyorsa bu milli ve gayri milli bir hale dönüşüyor galiba’ diye düşünenler olur. AK Parti seçmeninde DSP olumsuz bir etki yapmaz. Cumhur İttifakı’na bir fayda sağlar. Burada önemli olan DSP’nin getireceği yarım puan değil. DSP’nin getireceği sinerji önemli."

Kararsız ve görüş bildirmeyenler kimler

Yakın zamanda sahaya çıkacaklarını belirten Hakan Bayrakçı, kararsız ve görüş bildirmeyen kitlenin Cumhur İttifakı'nın seçmenleri olduğunu kaydetti. Bire bir yaptıkları anketlerde bu durumla sıkça karşılaştıklarını vurgulayan Bayrakçı, şu ifadelerde bulundu:

"Anketlerde yüzde 10-15’lik kitlenin gerçek görüşlerini söylemediğini tahmin ediyorum. Ama bu söyleyemeyenler, tahminlerin aksi. Hani deniyor ya, “Anket yaparken bazıları iktidardan çekiniyor görüşünü söylemiyor” diye. Tam tersi, iktidara oy verecek insanlar görüşünü söylemekten çekinebiliyor. Yani öyle bir sosyal medyada taarruz ve linç kavramı gelişmiş ki, eğer iktidarı beğeniyorsanız ve iktidara yakın bir şey söylüyorsanız, sizi linç ediyorlar."

Onlar muhalif değil

Kararsızların muhalif olduğu yönündeki tezin doğru olmadığını dile getiren Bayrakçı, "‘Kararsız ve görüş bildirmeyen seçmenler muhalif olanlar’ deniyordu. Hayır, bu seçmen kitlesi her seçimde olduğu gibi orantısal dağılacaktır." diye konuştu.