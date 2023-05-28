Seçim sonuçlarına iş dünyasından ilk yorumlar

Türk demokrasi tarihi açısından başarılı bir seçim süreci yaşandığını belirten Aydın, pandemi ve depremin hemen akabinde yapılan seçimlerde vatandaşlarımızın istikrar, güven ve tecrübeyi tercih ederek yeniden Erdoğan dediğini belirtti.

ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

Dünya Literatürüne geçen bir başarıdır

Türk demokrasi tarihimiz açısından çok katılımlı üst düzey iki büyük seçim geçirdik. Tüm dünyaya örnek teşkil edecek bu seçim atmosferleri ülkemiz de seçim kültürünün ve demokrasinin yerleştiğini göstermektedir. Seçim sonuçlarına gelince tüm dünyayı yakıp kavuran bir pandemi ve akabinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi sonrası bir seçim yaşadık. Artılarını eksilerini hep birlikte masaya yatıracağız. Lakin yılların iktidarı ve yaşanan bunca olumsuz ortama rağmen kazanılan bir seçim dünya literatürüne geçecek bir başarı durum olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu başarısı kesinlikle her yönü ile masaya yatırılmalı ve incelenmelidir.

Dönem müreffeh Türkiye’yi konuşma dönemidir

Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılını konuşacağımız bir süreç olacaktır. Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz edilerek yarınların güçlü Türkiye’sinin inşa edileceği bir süreç olacaktır. Her zaman olduğu gibi bizler de bu süreçte güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin gelişmesine katkı sunmaya devam edecek, verilen taahhütlerin yerini bulması için mücadele edeceğiz. Yarından tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekmektedir. Zira güçlü ve müreffeh bir Türkiye için ev ödevlerimiz çok fazla. Bu vesileyle tekrardan 28 Mayıs genel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, kazananın herkes olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı bu eşsiz başarısından dolayı tebrik ediyoruz.

Bakan Nebati ise "Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!" dedi.

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