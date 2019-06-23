Seçim sonuçları sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama İstanbul seçimlerini parti genel merkezinde takip eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlar sonrası ilk değerlendirmesini sosyal medyadan yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.