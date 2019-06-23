Seçim sonuçları sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
İstanbul seçimlerini parti genel merkezinde takip eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlar sonrası ilk değerlendirmesini sosyal medyadan yaptı.23 Haziran 2019 Pazar 19:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu!
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