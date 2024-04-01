  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'nin zaferi göğüslediği Şırnak'ta DEM'lilerden taşkınlık! İl başkanı dahil gözaltılar var

İstanbul'da o ilçelerde yarış devam ediyor! Oylar baş başa

Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

Şamil Tayyar seçimle ilgili sessizliğini bozdu: Çabalarımıza fitne muamelesi yapıldı

Seçmeni böyle kandırdılar! Kandil'in adayı Meral kirli iş birliğini itiraf etti: İmamoğlu'na oy verdik

Yeniden Refah'ın 40 oyu AK Parti'ye kaybettirdi! 50 yıl sonra CHP kazandı

Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi

İki aday arasındaki fark sadece 8 oy... Ortalık gerildi! Polis sokağa indi

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Adam diyor ki ben Erdoğan'ı seçtim! Onunla ilgili durum yok

Meral Akşener'den istifa kararı! Yeniden aday olmayacak
Ekonomi Seçim sonuçları sonrası dolardan beklenmedik tepki
Ekonomi

Seçim sonuçları sonrası dolardan beklenmedik tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-01 02:00:00 -
Seçim sonuçları sonrası dolardan beklenmedik tepki

Türkiye'deki yerel seçimlerin ardından akıbetini en çok merak edilen dolarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinin sonuçlarına kilitlenirken; sandıkların yarıdan fazlası açıldı. Tüm dikkatler seçim sonrası dolar/TL'de gerçekleşecek ilk işlemlere çevrildi.

Dolar fiyatları, cuma günü son işlemlerde 32,3984 TL'de hareket ederken; Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda saat 00.00 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 32,4250 lirada hareket etti.

Paskalya tatili sebebiyle, yarın (1 Nisan) Avrupa piyasaları, Hong Kong ve Yeni Zelanda kapalı olacak. Tatil sebebiyle de, likidite koşullarının sığ olması bekleniyor.

Faiz kararı sonrası gerilemişti

Dolar, önceki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık sürpriz faiz artırımı sonrası hızlı gerilemiş, ancak sonraki günlerde yönünü tekrar yukarı çevirmişti.

İmzalanan anlaşmayı duyuran Mehmet Şimşek: 1 buçuk milyar dolar kaynak temin ettik
İmzalanan anlaşmayı duyuran Mehmet Şimşek: 1 buçuk milyar dolar kaynak temin ettik

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmzalanan anlaşmayı duyuran Mehmet Şimşek: 1 buçuk milyar dolar kaynak temin ettik

Dolar çıkışları olay olan Necmettin Batırel'den dehşete düşüren uyarı: Yarın akşam saatlerine dikkat
Dolar çıkışları olay olan Necmettin Batırel'den dehşete düşüren uyarı: Yarın akşam saatlerine dikkat

Gündem

Dolar çıkışları olay olan Necmettin Batırel'den dehşete düşüren uyarı: Yarın akşam saatlerine dikkat

Tanesi 500 dolar! Kapış kapış gidiyor
Tanesi 500 dolar! Kapış kapış gidiyor

Yaşam

Tanesi 500 dolar! Kapış kapış gidiyor

1 Nisan'da dolar kuruna ne olacağını açıkladı! Duyan uyanır uyanmaz döviz bürolarına koşabilir
1 Nisan'da dolar kuruna ne olacağını açıkladı! Duyan uyanır uyanmaz döviz bürolarına koşabilir

Ekonomi

1 Nisan'da dolar kuruna ne olacağını açıkladı! Duyan uyanır uyanmaz döviz bürolarına koşabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23