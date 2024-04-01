Seçim sonuçları sonrası dolardan beklenmedik tepki
Türkiye'deki yerel seçimlerin ardından akıbetini en çok merak edilen dolarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Türkiye 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinin sonuçlarına kilitlenirken; sandıkların yarıdan fazlası açıldı. Tüm dikkatler seçim sonrası dolar/TL'de gerçekleşecek ilk işlemlere çevrildi.
Dolar fiyatları, cuma günü son işlemlerde 32,3984 TL'de hareket ederken; Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda saat 00.00 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 32,4250 lirada hareket etti.
Paskalya tatili sebebiyle, yarın (1 Nisan) Avrupa piyasaları, Hong Kong ve Yeni Zelanda kapalı olacak. Tatil sebebiyle de, likidite koşullarının sığ olması bekleniyor.
Faiz kararı sonrası gerilemişti
Dolar, önceki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık sürpriz faiz artırımı sonrası hızlı gerilemiş, ancak sonraki günlerde yönünü tekrar yukarı çevirmişti.
Ekonomi
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