Seçim sonuçları ortaya çıkınca The Economist çark etti!

Türkiye'de yapılan her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirterek kapak hazırlamıştı. The Economist daha sonra da Twitter hesabından "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı Twitter kapak fotoğrafı yapmıştı.

Seçim sonuçlarını görünce çark etti

The Economist'in bu tutumu kendi ülkesi dahil Türkiye'den sert tepkileri beraberinde getirmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist çark ederek Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.



