Seçim sonrası hedef almıştı! Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Zeynep Beşerler'e ayarı verdi
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medyada 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi'nde iradesini sandığa yansıtan vatandaşlarımız için hakaret içerikli ifadeler kullanan Zeynep Beşerler'e sert tepki gösterdi. Sevim Emre, Zeynep Beşerler için, "Kendi vasfını söylemişsin" ifadesini kullandı.
Oyuncu parçası Zeynep Beşerler, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi'nde iradesini sandığa yansıtan vatandaşlarımız için hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı seçim sonuçlarıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri yayarak provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturmada adı geçen Zeynep Beşerler'e, Sevim Emre'den tepki geldi.
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabı üzerinden Zeynep Beşerler'e cevap verdi.
Emre, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kendi vasfını söylemişsin. Beğenmiyorsan git. Türkiye'm için önemin yok, size yazık! Kendinizi ne sanıyorsunuz? Siz her türlü saygısızlığı yaparsınız ama sosyal medyada sizden bahsedilemez. Saklanmayın, hakkınızda soruşturma başlatıldı."
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