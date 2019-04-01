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Seçim sonrası dolarda son durum

31 Mart Genel Seçimleri sonrası haftanın ilk gününe dolar yükselişle başladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
Seçim sonrası dolarda son durum

Ekonomi piyaslarını da etkileyen 31 Mart Genel Seçimleri sona erdi. Seçimlerden önce 5.58 TL olan dolar kuru yeni haftanın ilk işlem günü sert bir yükselişle başladı. Dolar kuru sabahın ilk saatlerinde 5.70 TL’yi gördü.

Türkiye’nin uzunca bir zamandır gündeminde olan Yerel Seçimler dün akşam saatleri itibariyle sona erdi. YSK kesin olmayan sonuçları aktardı. Açıklanan verilere göre Millet İttifakı İstanbul, İzmir, Ankara gibi Büyükşehirleri kazandı. Dolar kuru YSK’dan gelen bilgiler ışığında yeni haftanın ilk işlem gününe sert yükselişle başladı. 5.58 TL ile geçtiğimiz haftayı kapatan dolar kuru 5.70 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Dolar kuru güncel fiyatı

Sabah saatlerindeki sert yükselişten sonra gelen kar satışları dolar kurunu tekrar 5.60 TL’li seviyelerine kadar çekti. Dolar kuru bankaların kapanış saatine 5.49 TL seviyelerinde girdi.

 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
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