Seçim sonrası bomba iddia: Abdullah Gül yeni parti için tercihini yaptı
23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından gazeteci Deniz Zeyrek, yeni parti iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.24 Haziran 2019 Pazartesi 19:48
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası yenilenen İstanbul seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından yeni parti iddialarıyla ilgili sesler yükselmeye başladı.
Gazeteci Deniz Zeyrek, konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.
Deniz Zeyrek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracaklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu."
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