Seçim sonrası bomba iddia: Abdullah Gül yeni parti için tercihini yaptı 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından gazeteci Deniz Zeyrek, yeni parti iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

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