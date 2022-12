Seçim öncesi teyakkuza geçildi! AK Parti'de kritik talimat

AK Parti, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, özellikle seçim kampanyası boyunca seçimlerde görev alacaklar başta olmak üzere teşkilatlara âdeta 7/24 çalışma talimatı verdi.

İllerdeki seçim işlerinden sorumlu yöneticileri Ankara’ya çağıran parti yöneticileri “Seçim sürecinde bize verilen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. Yük olan değil yük alan olmalıyız. Seçim maratonu ekip çalışmasıyla zafere ulaşabilir. Ekip ruhunu her daim canlı tutmalıyız. Bize emanet edilmiş oylara her aşamada sahip çıkmalıyız. Sahadaki dinamizmin yükselmesinde Seçim Koordinasyon Merkezleri kilit rol oynar. Her seçim önemlidir. Ancak 2023 seçimleri başarılar üzerinde yükselecek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz için ilk hedeflerimizdendir” uyarısı yaptı.

Seçim günü tatbikatı

Seçim kampanyası sırasında Türkiye’deki her hanenin tekrar tekrar ziyaret edilmesi de istendi. Sandıklarda görev alacak hukukçularla da seri toplantılar yapılıyor. 81 ilde görev alacak hukukçularla yapılan toplantılarda başta oy verme gününde yaşanabilecek olası aksaklıklar, itirazlar, seçim hukuku gibi konularda bilgi veriliyor.

Ayrıca, AK Parti’nin sandık müşahitleri, mahalle temsilcileri, sandık kurulu üyelerine oy verme günündeki süreçlerle ilgili tatbikat benzeri bir çalışma yapılması planlanıyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ