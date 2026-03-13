  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bu sefer olacak mı? Beşiktaş'a bayram erken geldi: Salih Özcan gelişmesi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu sefer olacak mı? Beşiktaş'a bayram erken geldi: Salih Özcan gelişmesi

Beşiktaş'ın beklediği haber geldi...Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Foto - Bu sefer olacak mı? Beşiktaş'a bayram erken geldi: Salih Özcan gelişmesi

Borussia Dortmund sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan için son kararını verdi. Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ile yeni mukavele yapmayacaklarını söyledi.

Foto - Bu sefer olacak mı? Beşiktaş'a bayram erken geldi: Salih Özcan gelişmesi

Milli futbolcu ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

Foto - Bu sefer olacak mı? Beşiktaş'a bayram erken geldi: Salih Özcan gelişmesi

Alman basınından Ruhr Nachrichten'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'daki yeniden yapılanma süreci hız kazanıyor. Bundesliga kulübünün genel müdürü Ricken, Salih Özcan'ın yanı sıra Niklas Süle'nin de ayrılacağını doğruladı ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"
Dünya

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında Tahran’ın yanında olduklarını açıklad..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!
Gündem

Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gel..
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenl..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizi..
