Bu sefer olacak mı? Beşiktaş'a bayram erken geldi: Salih Özcan gelişmesi
Beşiktaş'ın beklediği haber geldi...Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın beklediği haber geldi...Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Borussia Dortmund sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan için son kararını verdi. Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ile yeni mukavele yapmayacaklarını söyledi.
Milli futbolcu ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Alman basınından Ruhr Nachrichten'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'daki yeniden yapılanma süreci hız kazanıyor. Bundesliga kulübünün genel müdürü Ricken, Salih Özcan'ın yanı sıra Niklas Süle'nin de ayrılacağını doğruladı ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23