Seçim öncesi anket sonuçları açıklandı! Ankara için çarpıcı rakamlar

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ile CHP adayı Mansur Yavaş arasındaki seçim yarışında kamuoyu yoklamaları çarpıcı sonuçlar veriyor.

Özhaseki 5 puan önde

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

Ankette vatandaşların Ankaralı olması nedeni ile Mansur Yavaş’ı tercih ettikleri görülürken, seçmene göre Yavaş’ın projeleri yetersiz kalıyor. Diğer taraftan Mehmet Özhaseki ise projeleri, deneyimi ve hizmet konusunda vatandaş nezdinde ön plana çıkıyor.