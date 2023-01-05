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Gündem "Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek" Sosyal medyayı sallayan video
Gündem

"Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek" Sosyal medyayı sallayan video

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki 2023 yılının ilk grup toplantısında paylaştığı video sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde "takoz" görevini üstlenen muhalefetin içler acısı hali gözler önüne bir kez daha serilirken; vatandaşlar videoya "Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek" yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 12:49:00 - 2023-01-05 12:49:58

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

2023 yılının ilk toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunun müjdesini paylaştı.

"Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda 'Biz yaparız onlar konuşur' başlığıyla hazırlanan videoyu izlettirdi.

Söz konusu videoda, Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı her türlü yalan ve iftirayı atan muhalefetin içler acısı hali bir kez daha görüldü.

EYT, TOGG, SİHA ve şehir hastaneleri ile ilgili 'yapamazlar' diyerek akıllarınca alay eden "takoz" muhalefete tepki gösteren vatandaşlar videoya "Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek" yorumunu yaptı.

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Yorumlar

Osmanlı torunları

ALLAH cc Devletimize Milletimize zeval vermesin. Reis ALLAH yolunu açık etsin. Bu Millet yapar , Bu Hayinler,de sadeçe karalamaya kalkarlar.
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