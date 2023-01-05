"Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek" Sosyal medyayı sallayan video

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

2023 yılının ilk toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunun müjdesini paylaştı.

"Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda 'Biz yaparız onlar konuşur' başlığıyla hazırlanan videoyu izlettirdi.

Söz konusu videoda, Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı her türlü yalan ve iftirayı atan muhalefetin içler acısı hali bir kez daha görüldü.

EYT, TOGG, SİHA ve şehir hastaneleri ile ilgili 'yapamazlar' diyerek akıllarınca alay eden "takoz" muhalefete tepki gösteren vatandaşlar videoya "Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek" yorumunu yaptı.