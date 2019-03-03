Seçim kurulu ilan etti: İşte il il aday listesi!
2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Buna göre il bazında partilerin adayları şöyle oldu...03 Mart 2019 Pazar 17:32
2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:
ADIYAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem
İYİ Parti
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
Saadet Partisi
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Bağımsız Türkiye Partisi
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan
Demokratik Sol Parti
Adıyaman merkez: Ergün Koç
Vatan Partisi
Adıyaman merkez: Arif Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman
Bağımsız adaylar
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen
EDİRNE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)
Halkların Demokrasi Partisi
Edirne merkez: Menderes Erol
Saadet Partisi
Edirne merkez: Mansur İriş
Demokrat Parti
Edirne merkez: Sibel Barshan
Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi
Demokratik Sol Parti
Edirne merkez: Hayri İdil
Vatan Partisi
Edirne merkez: Cengiz Balcı
İZMİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)
Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu
Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç
Bağımsız Türkiye Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç
Türkiye Komünist Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam
Demokrat Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük
Bağımsız Adaylar
İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez
BAYBURT
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak
Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci
İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım
Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür
Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor
Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot
Türkiye Komünist Partisi
Bayburt merkez: Özgün Can
Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir
KAHRAMANMARAŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü
Bağımsız Türkiye Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz
Vatan Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer
Demokratik Sol Parti
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger
Bağımsız adaylar
Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak
ARDAHAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir
İYİ Parti
Ardahan merkez: Mete Özdemir
Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan
Türkiye Kominist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir
Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya
Demokratik Sol Parti
Ardahan merkez: İmkan Balcı
Vatan Partisi
Ardahan merkez: Özcan Güven
KİLİS
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı
İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt
Bağımsız Türkiye Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar
Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin
Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday
KIRIKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar
İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz
Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç
Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen
IĞDIR
Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır Merkez: Sözer Sayan
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş
Saadet Partisi
Iğdır Merkez: Abdullah Mert
Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir
Demokratik Sol Parti
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu
KIRŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal
Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik
Demokratik Sol Parti
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer
Vatan Partisi
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir merkez: Serap Emir
UŞAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak Merkez: Mehmet Çakın
Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)
Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Karahallı: Ali Topçu
Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)
Ulubey: Veli Koçlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu
Banaz: Ahmet Olgay Altındağ
Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)
Karahallı: Muhammet Coğuplugil
Sivaslı:Hürriyet Şafak
Ulubey: Ali Rıza Ada
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan
Karahallı: Mehmet Yeşilöz
Ulubey: Adnan Yörük
İYİ Parti
Uşak Merkez: Muhammet Gür
Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu
Sivaslı: Ramazan Soydemir
Saadet Partisi
Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen
Banaz: Özkan Oskay
Eşme: Seyfullah Kaymak
Karahallı: Hilmi Özgül
Sivaslı: Fatih Köle
Ulubey: Ahmet Dinçel
Demokratik Sol Parti
Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı
Banaz: Filiz Sağır
Karahallı: Ramazan Kara
Sivaslı: Naci Kahraman
Ulubey: Rafet Dağcı
Demokrat Parti
Uşak Merkez: İsmail Topal
Bağımsız Türkiye Partisi
Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım
Banaz: Halil İbrahim Çakın
Eşme:Ahmet Kozak
Karahallı: Havva Çakın
Sivaslı: Ramazan Uğur
Ulubey: Yener Çoban
Vatan Partisi
Uşak Merkez: Murat Can Çıray
DENİZLİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)
Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)
Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)
Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)
Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)
Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)
Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)
Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)
Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)
Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)
Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)
Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)
Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)
Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)
Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)
Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)
Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)
Buldan: Hikmet Şenözen
Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)
Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)
Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)
Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)
Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)
Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)
Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)
Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)
Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)
Buldan: Temel Başbuğ
Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)
Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)
Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)
Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)
Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım
Pamukkale: Mustafa Keklikçi
- Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel
Acıpayam: Mehmet Yıldız
Babadağ: Bilal Osman Zeybek
Baklan: Fatih Candan
Bekilli: Mehmet Kısaç
Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak
Bozkurt: İlhan Kabak
Buldan: Uğur Kazakoğlu
Çal: Musa Kavurmacı
Çameli: Mevlüt Sönmez
Çardak: Bürhan Tokay
Çivril: Murat Sarı
Güney: Sadık Deligöz
Honaz: Nail Şimşek
Kale: Ahmet Yılmaz
Merkezefendi: Taner İzgi
Pamukkale: Sevil Aktaş
Sarayköy: Ramazan Öztürk
Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu
Tavas: Ferhat Işık
- Demokrat Parti
Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Acıpayam: Hulki İlhan
Babadağ: Serdar Çeliktaş
Baklan: Nail Aycan
Bekilli: Osman Kaçar
Beyağaç: Hakan Sert
Bozkurt: Davut Şengün
Buldan: Mustafa Gülbay
Çal: Ramazan Yücel Berber
Çameli: Zeynel Göymen
Çardak: Mahmut Öztürk
Çivril: Başak Sert
Güney: Halil Durutürk
Honaz: Yılmaz Ballı
Kale: Erkan Hayla
Merkezefendi: Yasin Yarankuyu
Pamukkale: Azam Keçeli
Sarayköy: İbrahim Sun
Serinhisar: Bahaddin Genç
Tavas: Mesut Kelekçio
- Demokratik Sol Parti
Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Bekilli: Hasan Hüseyin Dede
Bozkurt: Musa Gürsoy
Buldan: Rıdvan Keser
Çal: Hasan Gündüz
Merkezefendi: Emin Çetin
Pamukkale: Yusuf Urem
Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu
Serinhisar: Ayhan Özel
Tavas: Volkan Çobanoğlu
- Vatan Partisi
Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç
Acıpayam: Ramazan Tekin
Babadağ: Ali Direnç
Baklan: Adil Ünalan
Beyağaç: Sıddık Ertürk
Bozkurt: Halis Özkan
Çal: Osman Sarıdemir
Çameli: Muhterem Çetin
Çardak: Mesut Yılan
Çivril: Nevzat Erim
Honaz: Ahmet Gündüz
Kale: Kadir Horzum
Merkezefendi: Elif Çobanoğlu
Pamukkale: Müzeyyen Susar
Sarayköy: Hüseyin Kara
Serinhisar: Yaşar Kaya
Tavas: Ali Kabalay
- Büyük Birlik Partisi
Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz
Babadağ: Bilent Dedemoğlu
Baklan: Muhammet Kalkan
Bozkurt: Oğuz Merdoğlu
Buldan: Metin Erbölük
Serinhisar: Avni Gemi
- Bağımsız Türkiye Partisi
Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan
Acıpayam: Mehmet Yağaş
Babadağ: Gülhanım Ayyıldız
Baklan: Fatime Şimşek
Bekilli: Tuncay Urgan
Beyağaç: Rahmi Adak
Bozkurt: Mehmet Çetinkaya
Buldan: Mehmet Başkaya
Çal: Serkan Taşpınar
Çameli: Bülent Aksöl
Çardak: Yasemin Usta
Çivril: Umut Savar
Güney: İsmail Sağer
Honaz: Hakan Cengiz
Kale: Serhan Kasar
Merkezefendi: Aylin Özcan
Pamukkale: Abdurrahman Şimşek
Sarayköy: Ayşe Avcı
Serinhisar: Osman Tanrıverdi
Tavas: Tacettin Çiyim
- Türkiye Komünist Partisi
Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ
Merkezefendi: Meryem Güven
Pamukkale: Gökay Korkmaz
- Bağımsız adaylar
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar
Babadağ: Fuat Üstündağ
Çivril: Ergun Çiftçi
KAYSERİ
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)
Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı)
Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)
Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)
Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)
Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)
İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)
Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)
Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)
Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)
Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)
Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)
Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı)
Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)
Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)
Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)
Pınarbaşı: Deniz Yağan
Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)
Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)
Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)
Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)
Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)
Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)
Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı)
İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)
Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)
Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)
Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)
Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)
Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık
İncesu: Seyithan Ezer
Talas: Abdulbaki Öğmen
Kocasinan: Mustafa Öçal
- Saadet Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan
Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün
Bünyan: Hakan Çelik
Develi: Abdullah Akkuş
Felahiye: Sinan Taşçı
Hacılar: Erdal Altun
İncesu: Orhan Kaya
Yeşilhisar: Yavuz Mercan
Yahyalı: Nuh Tosun
Tomarza: Ömer Yerli
Talas: Harun Halilullah Toprak
Sarız: Muharrem Çelik
Pınarbaşı: Vacit Kip
Sarıoğlan: İbrahim Turgut
Özvatan: Vedat Ali Tur
Melikgazi: Sinan Aktaş
Kocasinan: Haşim Özçelik
- Bağımsız Türkiye Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt
Akkışla: Rüştü Karataş
Bünyan: Tuğba Akçakoca
Develi: Halim Türgar
Felahiye: Barış Göveç
Hacılar: İbrahim Gözel
İncesu: Naci Demir
Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu
Yahyalı: Salih Tunca
Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca
Talas: İhsan Akşehirli
Sarız: Şaban Gülmez
Pınarbaşı: Hüseyin Kip
Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün
Özvatan: Bilal Uruç
Melikgazi: Bayram Karaman
Kocasinan: Ali Öksüz
- Demokratik Sol Parti
Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna
- Vatan Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan
Talas: Selma Tosun
Melikgazi: Feride Sakarya
Kocasinan: Mustafa Koçak
- Büyük Birlik Partisi
Akkışla: Ali Ergül
Bünyan: Yaşar Özden
Develi: Serhad Özdamar
Hacılar: Kuddusi Dikbaşer
İncesu: Seyit Gürlek
Tomarza: Ramazan Demirezen
Pınarbaşı: Abdullah Yağmur
Sarıoğlan: Murat Özcan
Melikgazi: Öz Ferhat Aslan
Kocasinan: Nevzat Yıldız
- Türkiye Komünist Partisi
Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan
- Bağımsız adaylar
Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı
Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan
Bünyan: Ahmet Çakmak
Bünyan: Ömer Özcan
Felahiye: Mustafa Mihmat
Hacılar: Sedat Koç
Yeşilhisar: Sinan Çatal
Melikgazi: Murat Kurnaz
Melikgazi: Yalçın Patat
SİVAS
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sivas merkez: Hilmi Bilgin
Akıncılar: Hasan Şen
Altınyayla: Sinan Akbulut
Divriği: Halit Yazıcı
Doğanşar: Şerif Yürük
Gemerek: Remzi Kılıçdağı
Gölova: Osman Demirbağ
Gürün: Feyzullah Arslan
Hafik: Mitat İlhan
İmranlı: Murat Sevindik
Kangal: Mehmet Öztürk
Koyulhisar: İlhan Eren
Suşehri: Fazlı Yüksel
Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz
Ulaş: Cemalettin Karacalar
Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş
Zara: Sayıt Ahmet Pala
- Cumhuriyet Halk Partisi
Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)
Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)
Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)
Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)
İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)
Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)
Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı)
Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı)
Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)
Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas merkez: Memet Er
Akıncılar: Murat Sevinç
Altınyayla: Nazım Subaşı
Doğanşar: Halil Balık
Gemerek: Yurt Koç
Gölova: Halil Önge
Gürün: Nami Çiftçi
Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu
İmranlı: Necmi Vural
Kangal: Eren Derviş Akpınar
Koyulhisar: Osman Epsileli
Suşehri: Candan Ersoy
Şarkışla: Cemil Çelik
Ulaş: Turan İlbey
Yıldızeli: Ozan Ercan
Zara: Fatih Çelik
- İYİ Parti
Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)
Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)
Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)
Şarkışla: Turgay Şahin
- Saadet Partisi
Sivas merkez: Melih Seçilmiş
Akıncılar: Mehmet Koçak
Altınyayla: Kazım Duman
Divriği: Adem Kartal
Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak
Gemerek: İsmail Yeşildağ
Gölova: Hüseyin Yaman
Gürün: Hüseyin Bal
Hafik: Veysel Tekneci
İmranlı: Talat Özer
Kangal: Mehmet Eligüzel
Koyulhisar: Ahmet Oruç
Suşehri: Halim Uzun
Şarkışla: Ömer Faruk Koç
Ulaş: Adem Işık
Yıldızeli: Ömer Alma
Zara: Mustafa Doğan
Bağımsız Türkiye Partisi
Sivas merkez: Yunus Çınar
Akıncılar: Zehra Aytak
Altınyayla: Abdülsamed Çınar
Divriği: Saliha Nur Tanış
Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç
Gemerek: Seyfullah Polat
Gölova: Sedanur Kılıç
Gürün: Sevgi İpek
Hafik: Yalçın Boyraz
İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca
Kangal: Ayşenur Yılmaz
Koyulhisar: Gülşah Aslan
Suşehri: Yusuf Çınar
Şarkışla: Gülsün Çınar
Ulaş: Gülbahar İzgi
Yıldızeli: Adem Genç
Zara: Hacı Ada
Büyük Birlik Partisi
Sivas merkez: Doğan Ürgüp
Doğanşar: Kuddusi Serin
Gemerek: Mustafa Demir
Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın
Suşehri: Ayhan Özer
Şarkışla: Mahir Arı
Ulaş: Kadir Aydın
Yıldızeli: Bahattin Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Sivas merkez: Cem Taylan Erden
Vatan Partisi
Sivas merkez: Cumhur Akbulut
Demokratik Sol Parti
Sivas merkez: Recep Bozdağ
Bağımsız
Akıncılar: Ahmet Aydın
Divriği: Adalet İnce
Doğanşar: Emin Karaman
Gemerek: Hakan Güneş
Gölova: Mustafa Şengül
Yıldızeli: Ahmet Arkaz
OSMANİYE
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)
Bahçe: İbrahim Baz
Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe
Toprakkale: Mehmet Daşöz
Sumbas: Zeki Demiroğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)
Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi:
Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)
Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)
Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu
Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu
Sumbas: Sinan Karatay
Toprakkale: Güney Akgül
- İYİ Parti:
Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)
Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)
Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)
Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal
- Saadet Partisi:
Osmaniye merkez: Ömer Yağmur
Kadirli: İbrahim Ergün
Düziçi: Tevfik Akçay
Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu
Sumbas: Ali Gönen
Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı
Bahçe: Mehmet Topçu
- Demokrat Parti:
Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk
Kadirli: Ahmet Atılgan
Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu
- Demokratik Sol Parti:
Osmaniye merkez: Abdullah Güzel
Düziçi: Halil Güzel
- Bağımsız Türkiye Partisi:
Osmaniye merkez: Erdinç Say
Kadirli: Uğur Çolak
Hasanbeyli: İbrahim Kılıç
Toprakkale : Fazlı Başdoğan
- Türkiye Komünist Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Çanta
- Bağımsız:
Osmaniye merkez: Kadir Karayel
Osmaniye merkez: Alparslan Koca
GAZİANTEP
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)
Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)
Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)
Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)
İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)
Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)
Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)
Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Şahinbey: Muhittin Sait Köse
Şehitkamil: Nesrin Tuncel
Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)
Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)
Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)
İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)
Şahinbey: Abdulhadi Bay
Şehitkamil: Bekir Öztekin
Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)
Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)
Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)
-Saadet Partisi
Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek
Şahinbey: Oğuz Çapan
Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı
Oğuzeli: Ethem Yılmaz
Nizip: Ahmet Kurban
Karkamış: Ahmet Şahin
İslahiye: Bekir Durdu
Nurdağı: Murat Bağcı
Yavuzeli: İzzettin Beyaz
Araban: Zeynel Açıkgöz
- Bağımsız Türkiye Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir
Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit
Şehitkamil: Adil Türköz
Oğuzeli: Ömer Ökeli
Nizip: Ejder Karaduman
Karkamış: Lütfü Elmas
İslahiye: Mustafa Kamil Eksen
Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar
Yavuzeli: İsmail Vaysal
Araban: İsmail Zateroğulları
-Demokratik Sol Parti
Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan
Şahinbey: Yakup Öztürkmen
Nizip: Şerif Kara
Nurdağı: İsmail Arslan
- Vatan Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu
Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel
Şehitkamil: Seyyale Ergün
- Büyük Birlik Partisi
Nurdağı: Hasan Dilek
- Demokrat Parti
Şahinbey: Cafer Köroğlu
Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar
Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir
Nizip: Ahmet Hakan Akfırat
İslahiye: Yusuf Yıldızgil
- Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz
Şahinbey: Mehtap Şahan
Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak
- Bağımsız Adaylar
Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş
Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan
Araban: Mehmet Kılıç
İslahiye: İlyas Gezer
Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik
Oğuzeli: Doğan Özmaya
RİZE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)
Ardeşen: Avni Kahya
Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu
Çayeli: Mustafa Baltacı
Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız
Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)
Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)
Hemşin: Halim Kazım Bekar
İkizdere: Ali Fuat Yıldırım
İyidere: Saffet Mete
Kalkandere: Kenan Yıldırım
Pazar: Ahmet Basa
- Cumhuriyet Halk Partisi
Rize merkez: Ayhan Akyüz
Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)
Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)
Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)
Pazar: Kazım Balta
- Milliyetçi Hareket Partisi
Ardeşen: Remzi Kutanoğlu
Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi
İyidere: Osman Mete
Hemşin: Muhammet Sağlam
Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız
Derepazarı: Selim Metin
Kalkandere: Abdullah Çakmak
İkizdere: Hakan Karagöz
Pazar: Gülşah Bilaloğlu
- İYİ Parti
Rize merkez: Yakup Özkan
Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)
Pazar: Tayfun Tan
Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)
Kalkandere: Pınar Ömeroğlu
İkizdere: Pambuli Tüfenk
İyidere: Ali şükrü Karaman
- Saadet Partisi
Rize merkez: Muhammet Kaçar
Ardeşen: Sait Eksilmez
Çayeli: Hamza Yılancı
İyidere: Mustafa Aydın Kartal
Pazar: Hasan Taşkın
Güneysu: Vahdet Erdoğan
Hemşin: Abdülkadir Çelik
Fındıklı: Onur Öztürk
Çamlıhemşin: İbrahim Döne
Derepazarı: Beytullah Yılmaz
Kalkandere: Mehmet Özdemir
İkizdere: İlyas Taşkın
- Bağımsız Türkiye Partisi
Rize merkez: Kemal Pehlivanlar
Ardeşen: Sedat Gerz
Çamlıhemşin: Şenol Öksüz
Çayeli: Ümit Nebioğlu
Derepazarı: Gülten Artan
Fındıklı: Necat Demir
Güneysu: Zafer Aktaş
Hemşin: Hacer Kal
İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal
İyidere: Abdullah Karabela
Kalkandere: Cumali Akgenç
Pazar: Fatih Deniz
- Demokrat Sol Parti
Rize merkez: Yunus Bayraktar
Çayeli Sinem Marangoz
Pazar: Hamdi Bayraktar
- Vatan Partisi
Rize merkez: Salih Öksüz
- Türkiye Komünist Partisi
Rize merkez: Savaş Sarı
- Bağımsız adaylar
Çamlıhemşin: Saim Yılmaz
TUNCELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli merkez: Gökhan Arasan
Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın
Halkların Demokratik Partisi
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil
Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli merkez: Mücella Saler
Türkiye Komünist Partisi
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu
Saadet Partisi
Tunceli merkez: Dursun Gök
Bağımsız Türkiye Partisi
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak
Vatan Partisi
Tunceli merkez: Ali Kaya
Demokratik Sol Parti
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın
ERZİNCAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy
Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan merkez: Bekir Aksun
Saadet Partisi
Erzincan merkez: Muharrem Altay
Büyük Birlik Partisi
Erzincan merkez: Aşkın Kırık
Demokratik Sol Parti
Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk
Vatan Partisi
Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Erzincan merkez: Muhittin Olçun
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut
KARS
Cumhuriyet Halk Partisi
Kars merkez: Taner Toraman
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Kars merkez: Ayhan Bilgen
İYİ Parti
Kars merkez: Settar Kaya
Saadet Partisi
Kars merkez: Şenol Çolak
Demokratik Sol Parti
Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Kars Merkez: Mahsar Çayır
Türkiye Kominist Partisi
Kars Merkez: Özer Yatanaslan
MALATYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş
Saadet Partisi
Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı
Demokrat Parti
Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
Bağımsız Türkiye Partisi
Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık
Türkiye Komünist Partisi
Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
Vatan Partisi
Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç
Demokratik Sol Parti
Malatya Büyükşehir: Haydar Levent
Bağımsız
Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel
Ayrıntılar geliyor....
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