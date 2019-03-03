Seçim kurulu ilan etti: İşte il il aday listesi!

2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:



ADIYAMAN



Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç



Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem



İYİ Parti

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı



Saadet Partisi

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal



Bağımsız Türkiye Partisi

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan



Demokratik Sol Parti

Adıyaman merkez: Ergün Koç



Vatan Partisi

Adıyaman merkez: Arif Doğan



Türkiye Komünist Partisi

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman



Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen



EDİRNE



Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)



Halkların Demokrasi Partisi

Edirne merkez: Menderes Erol



Saadet Partisi

Edirne merkez: Mansur İriş



Demokrat Parti

Edirne merkez: Sibel Barshan



Büyük Birlik Partisi

Edirne merkez: Arif Köroğlu



Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne merkez: Hamdi Sedefçi



Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil



Vatan Partisi

Edirne merkez: Cengiz Balcı



İZMİR



Adalet ve Kalkınma Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)



Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe



Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu



Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç



Bağımsız Türkiye Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç



Türkiye Komünist Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam



Demokrat Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük



Bağımsız Adaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez



BAYBURT



Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak



Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan



Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci



İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım



Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür



Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor



Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot



Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can



Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir



KAHRAMANMARAŞ



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü



Bağımsız Türkiye Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz



Türkiye Komünist Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz



Vatan Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer



Demokratik Sol Parti

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger



Bağımsız adaylar

Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak



ARDAHAN



Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Ardahan merkez: Faruk Demir



İYİ Parti

Ardahan merkez: Mete Özdemir



Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan



Türkiye Kominist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir



Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya



Demokratik Sol Parti

Ardahan merkez: İmkan Balcı



Vatan Partisi

Ardahan merkez: Özcan Güven



KİLİS



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut



Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı



İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt



Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar



Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin



Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday



KIRIKKALE



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı



Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar



İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun



Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz



Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç



Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen



Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan



Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen



IĞDIR



Cumhuriyet Halk Partisi

Iğdır Merkez: Sözer Sayan



Milliyetçi Hareket Partisi

Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi

Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş



Saadet Partisi

Iğdır Merkez: Abdullah Mert



Bağımsız Türkiye Partisi

Iğdır Merkez: Alihaydar Demir



Demokratik Sol Parti

Iğdır Merkez: Fırat Akdağ



Türkiye Komünist Partisi

Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu



KIRŞEHİR



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci



Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal



Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan



Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik



Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer



Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı



Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)

Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Karahallı: Ali Topçu

Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)

Ulubey: Veli Koçlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Banaz: Ahmet Olgay Altındağ

Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)

Karahallı: Muhammet Coğuplugil

Sivaslı:Hürriyet Şafak

Ulubey: Ali Rıza Ada

Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

Karahallı: Mehmet Yeşilöz

Ulubey: Adnan Yörük

İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu

Sivaslı: Ramazan Soydemir

Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Banaz: Özkan Oskay

Eşme: Seyfullah Kaymak

Karahallı: Hilmi Özgül

Sivaslı: Fatih Köle

Ulubey: Ahmet Dinçel

Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Banaz: Filiz Sağır

Karahallı: Ramazan Kara

Sivaslı: Naci Kahraman

Ulubey: Rafet Dağcı

Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Banaz: Halil İbrahim Çakın

Eşme:Ahmet Kozak

Karahallı: Havva Çakın

Sivaslı: Ramazan Uğur

Ulubey: Yener Çoban

Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)

Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)

Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)

Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)

Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)

Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)

Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)

Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)

Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)

Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)

Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)

Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)

Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)

Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)

Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)

Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)

Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)

Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)

Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)

Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)

Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)

Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)

Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)

Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)

Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)

Buldan: Temel Başbuğ

Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)

Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)

Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)

Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)

Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Pamukkale: Mustafa Keklikçi

- Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Acıpayam: Mehmet Yıldız

Babadağ: Bilal Osman Zeybek

Baklan: Fatih Candan

Bekilli: Mehmet Kısaç

Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak

Bozkurt: İlhan Kabak

Buldan: Uğur Kazakoğlu

Çal: Musa Kavurmacı

Çameli: Mevlüt Sönmez

Çardak: Bürhan Tokay

Çivril: Murat Sarı

Güney: Sadık Deligöz

Honaz: Nail Şimşek

Kale: Ahmet Yılmaz

Merkezefendi: Taner İzgi

Pamukkale: Sevil Aktaş

Sarayköy: Ramazan Öztürk

Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu

Tavas: Ferhat Işık

- Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Acıpayam: Hulki İlhan

Babadağ: Serdar Çeliktaş

Baklan: Nail Aycan

Bekilli: Osman Kaçar

Beyağaç: Hakan Sert

Bozkurt: Davut Şengün

Buldan: Mustafa Gülbay

Çal: Ramazan Yücel Berber

Çameli: Zeynel Göymen

Çardak: Mahmut Öztürk

Çivril: Başak Sert

Güney: Halil Durutürk

Honaz: Yılmaz Ballı

Kale: Erkan Hayla

Merkezefendi: Yasin Yarankuyu

Pamukkale: Azam Keçeli

Sarayköy: İbrahim Sun

Serinhisar: Bahaddin Genç

Tavas: Mesut Kelekçio

- Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Bekilli: Hasan Hüseyin Dede

Bozkurt: Musa Gürsoy

Buldan: Rıdvan Keser

Çal: Hasan Gündüz

Merkezefendi: Emin Çetin

Pamukkale: Yusuf Urem

Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu

Serinhisar: Ayhan Özel

Tavas: Volkan Çobanoğlu

- Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Acıpayam: Ramazan Tekin

Babadağ: Ali Direnç

Baklan: Adil Ünalan

Beyağaç: Sıddık Ertürk

Bozkurt: Halis Özkan

Çal: Osman Sarıdemir

Çameli: Muhterem Çetin

Çardak: Mesut Yılan

Çivril: Nevzat Erim

Honaz: Ahmet Gündüz

Kale: Kadir Horzum

Merkezefendi: Elif Çobanoğlu

Pamukkale: Müzeyyen Susar

Sarayköy: Hüseyin Kara

Serinhisar: Yaşar Kaya

Tavas: Ali Kabalay

- Büyük Birlik Partisi

Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz

Babadağ: Bilent Dedemoğlu

Baklan: Muhammet Kalkan

Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

Buldan: Metin Erbölük

Serinhisar: Avni Gemi

- Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Acıpayam: Mehmet Yağaş

Babadağ: Gülhanım Ayyıldız

Baklan: Fatime Şimşek

Bekilli: Tuncay Urgan

Beyağaç: Rahmi Adak

Bozkurt: Mehmet Çetinkaya

Buldan: Mehmet Başkaya

Çal: Serkan Taşpınar

Çameli: Bülent Aksöl

Çardak: Yasemin Usta

Çivril: Umut Savar

Güney: İsmail Sağer

Honaz: Hakan Cengiz

Kale: Serhan Kasar

Merkezefendi: Aylin Özcan

Pamukkale: Abdurrahman Şimşek

Sarayköy: Ayşe Avcı

Serinhisar: Osman Tanrıverdi

Tavas: Tacettin Çiyim

- Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Merkezefendi: Meryem Güven

Pamukkale: Gökay Korkmaz

- Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

Babadağ: Fuat Üstündağ

Çivril: Ergun Çiftçi

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı)

Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)

Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)

Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)

Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)

İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)

Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)

Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)

Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)

Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)

Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)

Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı)

Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)

Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)

Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)

Pınarbaşı: Deniz Yağan

Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)

Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)

Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)

Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)

Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)

Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı)

İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)

Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)

Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)

Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)

Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)

Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

İncesu: Seyithan Ezer

Talas: Abdulbaki Öğmen

Kocasinan: Mustafa Öçal

- Saadet Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün

Bünyan: Hakan Çelik

Develi: Abdullah Akkuş

Felahiye: Sinan Taşçı

Hacılar: Erdal Altun

İncesu: Orhan Kaya

Yeşilhisar: Yavuz Mercan

Yahyalı: Nuh Tosun

Tomarza: Ömer Yerli

Talas: Harun Halilullah Toprak

Sarız: Muharrem Çelik

Pınarbaşı: Vacit Kip

Sarıoğlan: İbrahim Turgut

Özvatan: Vedat Ali Tur

Melikgazi: Sinan Aktaş

Kocasinan: Haşim Özçelik

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Akkışla: Rüştü Karataş

Bünyan: Tuğba Akçakoca

Develi: Halim Türgar

Felahiye: Barış Göveç

Hacılar: İbrahim Gözel

İncesu: Naci Demir

Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu

Yahyalı: Salih Tunca

Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca

Talas: İhsan Akşehirli

Sarız: Şaban Gülmez

Pınarbaşı: Hüseyin Kip

Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün

Özvatan: Bilal Uruç

Melikgazi: Bayram Karaman

Kocasinan: Ali Öksüz

- Demokratik Sol Parti

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

- Vatan Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Talas: Selma Tosun

Melikgazi: Feride Sakarya

Kocasinan: Mustafa Koçak

- Büyük Birlik Partisi

Akkışla: Ali Ergül

Bünyan: Yaşar Özden

Develi: Serhad Özdamar

Hacılar: Kuddusi Dikbaşer

İncesu: Seyit Gürlek

Tomarza: Ramazan Demirezen

Pınarbaşı: Abdullah Yağmur

Sarıoğlan: Murat Özcan

Melikgazi: Öz Ferhat Aslan

Kocasinan: Nevzat Yıldız

- Türkiye Komünist Partisi

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

- Bağımsız adaylar

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı

Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

Bünyan: Ahmet Çakmak

Bünyan: Ömer Özcan

Felahiye: Mustafa Mihmat

Hacılar: Sedat Koç

Yeşilhisar: Sinan Çatal

Melikgazi: Murat Kurnaz

Melikgazi: Yalçın Patat

SİVAS

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas merkez: Hilmi Bilgin

Akıncılar: Hasan Şen

Altınyayla: Sinan Akbulut

Divriği: Halit Yazıcı

Doğanşar: Şerif Yürük

Gemerek: Remzi Kılıçdağı

Gölova: Osman Demirbağ

Gürün: Feyzullah Arslan

Hafik: Mitat İlhan

İmranlı: Murat Sevindik

Kangal: Mehmet Öztürk

Koyulhisar: İlhan Eren

Suşehri: Fazlı Yüksel

Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz

Ulaş: Cemalettin Karacalar

Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş

Zara: Sayıt Ahmet Pala

- Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)

Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)

Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)

İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)

Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)

Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı)

Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı)

Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)

Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas merkez: Memet Er

Akıncılar: Murat Sevinç

Altınyayla: Nazım Subaşı

Doğanşar: Halil Balık

Gemerek: Yurt Koç

Gölova: Halil Önge

Gürün: Nami Çiftçi

Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu

İmranlı: Necmi Vural

Kangal: Eren Derviş Akpınar

Koyulhisar: Osman Epsileli

Suşehri: Candan Ersoy

Şarkışla: Cemil Çelik

Ulaş: Turan İlbey

Yıldızeli: Ozan Ercan

Zara: Fatih Çelik

- İYİ Parti

Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)

Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)

Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)

Şarkışla: Turgay Şahin

- Saadet Partisi

Sivas merkez: Melih Seçilmiş

Akıncılar: Mehmet Koçak

Altınyayla: Kazım Duman

Divriği: Adem Kartal

Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak

Gemerek: İsmail Yeşildağ

Gölova: Hüseyin Yaman

Gürün: Hüseyin Bal

Hafik: Veysel Tekneci

İmranlı: Talat Özer

Kangal: Mehmet Eligüzel

Koyulhisar: Ahmet Oruç

Suşehri: Halim Uzun

Şarkışla: Ömer Faruk Koç

Ulaş: Adem Işık

Yıldızeli: Ömer Alma

Zara: Mustafa Doğan

Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas merkez: Yunus Çınar

Akıncılar: Zehra Aytak

Altınyayla: Abdülsamed Çınar

Divriği: Saliha Nur Tanış

Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç

Gemerek: Seyfullah Polat

Gölova: Sedanur Kılıç

Gürün: Sevgi İpek

Hafik: Yalçın Boyraz

İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca

Kangal: Ayşenur Yılmaz

Koyulhisar: Gülşah Aslan

Suşehri: Yusuf Çınar

Şarkışla: Gülsün Çınar

Ulaş: Gülbahar İzgi

Yıldızeli: Adem Genç

Zara: Hacı Ada

Büyük Birlik Partisi

Sivas merkez: Doğan Ürgüp

Doğanşar: Kuddusi Serin

Gemerek: Mustafa Demir

Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın

Suşehri: Ayhan Özer

Şarkışla: Mahir Arı

Ulaş: Kadir Aydın

Yıldızeli: Bahattin Aydın

Türkiye Komünist Partisi

Sivas merkez: Cem Taylan Erden

Vatan Partisi

Sivas merkez: Cumhur Akbulut

Demokratik Sol Parti

Sivas merkez: Recep Bozdağ

Bağımsız

Akıncılar: Ahmet Aydın

Divriği: Adalet İnce

Doğanşar: Emin Karaman

Gemerek: Hakan Güneş

Gölova: Mustafa Şengül

Yıldızeli: Ahmet Arkaz

OSMANİYE

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)

Bahçe: İbrahim Baz

Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe

Toprakkale: Mehmet Daşöz

Sumbas: Zeki Demiroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)

Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)







- Milliyetçi Hareket Partisi:

Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)

Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu

Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu

Sumbas: Sinan Karatay

Toprakkale: Güney Akgül

- İYİ Parti:

Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)

Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)

Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal





- Saadet Partisi:

Osmaniye merkez: Ömer Yağmur

Kadirli: İbrahim Ergün

Düziçi: Tevfik Akçay

Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu

Sumbas: Ali Gönen

Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı

Bahçe: Mehmet Topçu







- Demokrat Parti:

Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk

Kadirli: Ahmet Atılgan

Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu

- Demokratik Sol Parti:

Osmaniye merkez: Abdullah Güzel

Düziçi: Halil Güzel

- Bağımsız Türkiye Partisi:

Osmaniye merkez: Erdinç Say

Kadirli: Uğur Çolak

Hasanbeyli: İbrahim Kılıç

Toprakkale : Fazlı Başdoğan

- Türkiye Komünist Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Çanta

- Bağımsız:

Osmaniye merkez: Kadir Karayel

Osmaniye merkez: Alparslan Koca

GAZİANTEP

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Şahinbey: Muhittin Sait Köse

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şehitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)

-Saadet Partisi

Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Nizip: Ahmet Kurban

Karkamış: Ahmet Şahin

İslahiye: Bekir Durdu

Nurdağı: Murat Bağcı

Yavuzeli: İzzettin Beyaz

Araban: Zeynel Açıkgöz

- Bağımsız Türkiye Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir

Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit

Şehitkamil: Adil Türköz

Oğuzeli: Ömer Ökeli

Nizip: Ejder Karaduman

Karkamış: Lütfü Elmas

İslahiye: Mustafa Kamil Eksen

Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar

Yavuzeli: İsmail Vaysal

Araban: İsmail Zateroğulları

-Demokratik Sol Parti

Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Şahinbey: Yakup Öztürkmen

Nizip: Şerif Kara

Nurdağı: İsmail Arslan

- Vatan Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu

Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel

Şehitkamil: Seyyale Ergün

- Büyük Birlik Partisi

Nurdağı: Hasan Dilek

- Demokrat Parti

Şahinbey: Cafer Köroğlu

Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar

Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir

Nizip: Ahmet Hakan Akfırat

İslahiye: Yusuf Yıldızgil

- Türkiye Komünist Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz

Şahinbey: Mehtap Şahan

Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak

- Bağımsız Adaylar

Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş

Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan

Araban: Mehmet Kılıç

İslahiye: İlyas Gezer

Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik

Oğuzeli: Doğan Özmaya

RİZE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu

Çayeli: Mustafa Baltacı

Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)

Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)

Hemşin: Halim Kazım Bekar

İkizdere: Ali Fuat Yıldırım

İyidere: Saffet Mete

Kalkandere: Kenan Yıldırım

Pazar: Ahmet Basa

- Cumhuriyet Halk Partisi

Rize merkez: Ayhan Akyüz

Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)

Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)

Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)

Pazar: Kazım Balta

- Milliyetçi Hareket Partisi

Ardeşen: Remzi Kutanoğlu

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi

İyidere: Osman Mete

Hemşin: Muhammet Sağlam

Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız

Derepazarı: Selim Metin

Kalkandere: Abdullah Çakmak

İkizdere: Hakan Karagöz

Pazar: Gülşah Bilaloğlu

- İYİ Parti

Rize merkez: Yakup Özkan

Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)

Pazar: Tayfun Tan

Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)

Kalkandere: Pınar Ömeroğlu

İkizdere: Pambuli Tüfenk

İyidere: Ali şükrü Karaman





- Saadet Partisi

Rize merkez: Muhammet Kaçar

Ardeşen: Sait Eksilmez

Çayeli: Hamza Yılancı

İyidere: Mustafa Aydın Kartal

Pazar: Hasan Taşkın

Güneysu: Vahdet Erdoğan

Hemşin: Abdülkadir Çelik

Fındıklı: Onur Öztürk

Çamlıhemşin: İbrahim Döne

Derepazarı: Beytullah Yılmaz

Kalkandere: Mehmet Özdemir

İkizdere: İlyas Taşkın

- Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar

Ardeşen: Sedat Gerz

Çamlıhemşin: Şenol Öksüz

Çayeli: Ümit Nebioğlu

Derepazarı: Gülten Artan

Fındıklı: Necat Demir

Güneysu: Zafer Aktaş

Hemşin: Hacer Kal

İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal

İyidere: Abdullah Karabela

Kalkandere: Cumali Akgenç

Pazar: Fatih Deniz

- Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Çayeli Sinem Marangoz

Pazar: Hamdi Bayraktar

- Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz

- Türkiye Komünist Partisi

Rize merkez: Savaş Sarı

- Bağımsız adaylar

Çamlıhemşin: Saim Yılmaz

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın

Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler

Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu

Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök

Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya

Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın

ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy

Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Erzincan merkez: Bekir Aksun

Saadet Partisi

Erzincan merkez: Muharrem Altay

Büyük Birlik Partisi

Erzincan merkez: Aşkın Kırık

Demokratik Sol Parti

Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk

Vatan Partisi

Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Erzincan merkez: Muhittin Olçun

Türkiye Komünist Partisi

Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut

KARS

Cumhuriyet Halk Partisi

Kars merkez: Taner Toraman

Milliyetçi Hareket Partisi

Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Kars merkez: Ayhan Bilgen

İYİ Parti

Kars merkez: Settar Kaya

Saadet Partisi

Kars merkez: Şenol Çolak

Demokratik Sol Parti

Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Kars Merkez: Mahsar Çayır

Türkiye Kominist Partisi

Kars Merkez: Özer Yatanaslan

MALATYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Saadet Partisi

Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı

Demokrat Parti

Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

Bağımsız Türkiye Partisi

Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Türkiye Komünist Partisi

Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Vatan Partisi

Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç

Demokratik Sol Parti

Malatya Büyükşehir: Haydar Levent

Bağımsız

Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

Ayrıntılar geliyor....