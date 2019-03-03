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Seçim kurulu ilan etti: İşte il il aday listesi!

2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Buna göre il bazında partilerin adayları şöyle oldu...

03 Mart 2019 Pazar 17:32
Seçim kurulu ilan etti: İşte il il aday listesi!

2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Buna göre illerde partilerin adayları şöyle: 
 
ADIYAMAN
 
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

İYİ Parti
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
 
Saadet Partisi
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal
 
Bağımsız Türkiye Partisi
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Demokratik Sol Parti
Adıyaman merkez: Ergün Koç

Vatan Partisi
Adıyaman merkez: Arif Doğan

Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

Bağımsız adaylar
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen

EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Halkların Demokrasi Partisi
Edirne merkez: Menderes Erol

Saadet Partisi
Edirne merkez: Mansur İriş 

Demokrat Parti
Edirne merkez: Sibel Barshan

Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu

Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi

Demokratik Sol Parti
Edirne merkez: Hayri İdil

Vatan Partisi
Edirne merkez: Cengiz Balcı 

İZMİR

Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Bağımsız Türkiye Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Türkiye Komünist Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam 

Demokrat Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük 

Bağımsız Adaylar
İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez 

BAYBURT

Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak

Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci

İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım

Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor

Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot

Türkiye Komünist Partisi
Bayburt merkez: Özgün Can

Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir

KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Bağımsız Türkiye Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz

Vatan Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer

Demokratik Sol Parti
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger

Bağımsız adaylar
Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı) 

Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir

İYİ Parti
Ardahan merkez: Mete Özdemir

Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Türkiye Kominist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya

Demokratik Sol Parti
Ardahan merkez: İmkan Balcı

Vatan Partisi
Ardahan merkez: Özcan Güven

KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı

İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt

Bağımsız Türkiye Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin

Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday

KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar

İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz 

Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç

Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen

IĞDIR

Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır Merkez: Sözer Sayan

Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş

Saadet Partisi
Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir 

Demokratik Sol Parti
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ 

Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci 

Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı) 

Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal 

Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Demokratik Sol Parti
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Vatan Partisi
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı

Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir merkez: Serap Emir

 

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Uşak Merkez: Mehmet Çakın 

Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)

Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Karahallı: Ali Topçu

Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)

Ulubey: Veli Koçlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Banaz: Ahmet Olgay Altındağ

Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)

Karahallı: Muhammet Coğuplugil  

Sivaslı:Hürriyet Şafak

Ulubey: Ali Rıza Ada 

 

 Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan 

Karahallı: Mehmet Yeşilöz

Ulubey: Adnan Yörük

 

 İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu

Sivaslı: Ramazan Soydemir

 

Saadet Partisi 

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Banaz: Özkan Oskay

Eşme: Seyfullah Kaymak

Karahallı: Hilmi Özgül

Sivaslı: Fatih Köle

Ulubey: Ahmet Dinçel

 

Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı 

Banaz: Filiz Sağır 

Karahallı: Ramazan Kara

Sivaslı: Naci Kahraman

Ulubey: Rafet Dağcı

 

Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi 

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım 

Banaz: Halil İbrahim Çakın

Eşme:Ahmet Kozak

Karahallı: Havva Çakın 

Sivaslı: Ramazan Uğur

Ulubey: Yener Çoban 

Vatan Partisi 

Uşak Merkez:  Murat Can Çıray 

 

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)

Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)

Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)

Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)

Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)

Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)

Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)

Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)

Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)

Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)

Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)

Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)

Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)

Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)

Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)

Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)

Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)

Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)

Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)

Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)

Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)

Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)

Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)

Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

 

- İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)

Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)

Buldan: Temel Başbuğ

Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)

Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)

Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)

Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)

Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)

 

- Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Pamukkale: Mustafa Keklikçi

 

- Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Acıpayam: Mehmet Yıldız

Babadağ: Bilal Osman Zeybek

Baklan: Fatih Candan

Bekilli: Mehmet Kısaç

Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak

Bozkurt: İlhan Kabak

Buldan: Uğur Kazakoğlu

Çal: Musa Kavurmacı

Çameli: Mevlüt Sönmez

Çardak: Bürhan Tokay

Çivril: Murat Sarı

Güney: Sadık Deligöz

Honaz: Nail Şimşek

Kale: Ahmet Yılmaz

Merkezefendi: Taner İzgi

Pamukkale: Sevil Aktaş

Sarayköy: Ramazan Öztürk

Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu

Tavas: Ferhat Işık

 

- Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Acıpayam: Hulki İlhan

Babadağ: Serdar Çeliktaş

Baklan: Nail Aycan

Bekilli: Osman Kaçar

Beyağaç: Hakan Sert

Bozkurt: Davut Şengün

Buldan: Mustafa Gülbay

Çal: Ramazan Yücel Berber

Çameli: Zeynel Göymen

Çardak: Mahmut Öztürk

Çivril: Başak Sert

Güney: Halil Durutürk

Honaz: Yılmaz Ballı

Kale: Erkan Hayla

Merkezefendi: Yasin Yarankuyu

Pamukkale: Azam Keçeli

Sarayköy: İbrahim Sun

Serinhisar: Bahaddin Genç

Tavas: Mesut Kelekçio

 

- Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Bekilli: Hasan Hüseyin Dede

Bozkurt: Musa Gürsoy

Buldan: Rıdvan Keser

Çal: Hasan Gündüz

Merkezefendi: Emin Çetin

Pamukkale: Yusuf Urem

Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu

Serinhisar: Ayhan Özel

Tavas: Volkan Çobanoğlu

 

- Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Acıpayam: Ramazan Tekin

Babadağ: Ali Direnç

Baklan: Adil Ünalan

Beyağaç: Sıddık Ertürk

Bozkurt: Halis Özkan

Çal: Osman Sarıdemir

Çameli: Muhterem Çetin

Çardak: Mesut Yılan

Çivril: Nevzat Erim

Honaz: Ahmet Gündüz

Kale: Kadir Horzum

Merkezefendi: Elif Çobanoğlu

Pamukkale: Müzeyyen Susar

Sarayköy: Hüseyin Kara

Serinhisar: Yaşar Kaya

Tavas: Ali Kabalay

 

- Büyük Birlik Partisi

Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz

Babadağ: Bilent Dedemoğlu

Baklan: Muhammet Kalkan

Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

Buldan: Metin Erbölük

Serinhisar: Avni Gemi

 

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Acıpayam: Mehmet Yağaş

Babadağ: Gülhanım Ayyıldız

Baklan: Fatime Şimşek

Bekilli: Tuncay Urgan

Beyağaç: Rahmi Adak

Bozkurt: Mehmet Çetinkaya

Buldan: Mehmet Başkaya

Çal: Serkan Taşpınar

Çameli: Bülent Aksöl

Çardak: Yasemin Usta

Çivril: Umut Savar

Güney: İsmail Sağer

Honaz: Hakan Cengiz

Kale: Serhan Kasar

Merkezefendi: Aylin Özcan

Pamukkale: Abdurrahman Şimşek

Sarayköy: Ayşe Avcı

Serinhisar: Osman Tanrıverdi

Tavas: Tacettin Çiyim

 

- Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Merkezefendi: Meryem Güven

Pamukkale: Gökay Korkmaz

 

- Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

Babadağ: Fuat Üstündağ

Çivril: Ergun Çiftçi

 

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı)

Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)

Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)

Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)

Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)

İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)

Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)

Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)

Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)

Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)

Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)

Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı)

Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)

Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)

Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)

Pınarbaşı: Deniz Yağan

Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)

Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)

Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)

Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)

Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)

 

- İYİ Parti

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)

Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı)

İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)

Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)

Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)

Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)

Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)

Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)

 

- Halkların Demokratik Partisi

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

İncesu: Seyithan Ezer

Talas: Abdulbaki Öğmen

Kocasinan: Mustafa Öçal

 

- Saadet Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün

Bünyan: Hakan Çelik

Develi: Abdullah Akkuş

Felahiye: Sinan Taşçı

Hacılar: Erdal Altun

İncesu: Orhan Kaya

Yeşilhisar: Yavuz Mercan

Yahyalı: Nuh Tosun

Tomarza: Ömer Yerli

Talas: Harun Halilullah Toprak

Sarız: Muharrem Çelik

Pınarbaşı: Vacit Kip

Sarıoğlan: İbrahim Turgut

Özvatan: Vedat Ali Tur

Melikgazi: Sinan Aktaş

Kocasinan: Haşim Özçelik

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Akkışla: Rüştü Karataş

Bünyan: Tuğba Akçakoca

Develi: Halim Türgar

Felahiye: Barış Göveç

Hacılar: İbrahim Gözel

İncesu: Naci Demir

Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu

Yahyalı: Salih Tunca

Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca

Talas: İhsan Akşehirli

Sarız: Şaban Gülmez

Pınarbaşı: Hüseyin Kip

Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün

Özvatan: Bilal Uruç

Melikgazi: Bayram Karaman

Kocasinan: Ali Öksüz

 

- Demokratik Sol Parti

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

 

- Vatan Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Talas: Selma Tosun

Melikgazi: Feride Sakarya

Kocasinan: Mustafa Koçak

 

- Büyük Birlik Partisi

Akkışla: Ali Ergül

Bünyan: Yaşar Özden

Develi: Serhad Özdamar

Hacılar: Kuddusi Dikbaşer

İncesu: Seyit Gürlek

Tomarza: Ramazan Demirezen

Pınarbaşı: Abdullah Yağmur

Sarıoğlan: Murat Özcan

Melikgazi: Öz Ferhat Aslan

Kocasinan: Nevzat Yıldız

 

- Türkiye Komünist Partisi

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

 

- Bağımsız adaylar

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı

Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

Bünyan: Ahmet Çakmak

Bünyan: Ömer Özcan

Felahiye: Mustafa Mihmat

Hacılar: Sedat Koç

Yeşilhisar: Sinan Çatal

Melikgazi: Murat Kurnaz

Melikgazi: Yalçın Patat

 

SİVAS

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Sivas merkez: Hilmi Bilgin

Akıncılar: Hasan Şen

Altınyayla: Sinan Akbulut

Divriği: Halit Yazıcı

Doğanşar: Şerif Yürük

Gemerek: Remzi Kılıçdağı

Gölova: Osman Demirbağ

Gürün: Feyzullah Arslan

Hafik: Mitat İlhan

İmranlı: Murat Sevindik

Kangal: Mehmet Öztürk

Koyulhisar: İlhan Eren

Suşehri: Fazlı Yüksel

Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz

Ulaş: Cemalettin Karacalar

Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş

Zara: Sayıt Ahmet Pala

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)

Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)

Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)

İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)

Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)

Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı)

Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı)

Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)

Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas merkez: Memet Er

Akıncılar: Murat Sevinç

Altınyayla: Nazım Subaşı

Doğanşar: Halil Balık

Gemerek: Yurt Koç

Gölova: Halil Önge

Gürün: Nami Çiftçi

Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu

İmranlı: Necmi Vural

Kangal: Eren Derviş Akpınar

Koyulhisar: Osman Epsileli 

Suşehri: Candan Ersoy

Şarkışla: Cemil Çelik

Ulaş: Turan İlbey

Yıldızeli: Ozan Ercan

Zara: Fatih Çelik

 

- İYİ Parti

Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)

Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)

Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)

Şarkışla: Turgay Şahin 

 

- Saadet Partisi 

Sivas merkez: Melih Seçilmiş

Akıncılar: Mehmet Koçak

Altınyayla: Kazım Duman

Divriği: Adem Kartal

Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak

Gemerek: İsmail Yeşildağ

Gölova: Hüseyin Yaman

Gürün: Hüseyin Bal

Hafik: Veysel Tekneci 

İmranlı: Talat Özer

Kangal: Mehmet Eligüzel

Koyulhisar: Ahmet Oruç

Suşehri: Halim Uzun

Şarkışla: Ömer Faruk Koç

Ulaş: Adem Işık

Yıldızeli: Ömer Alma

Zara: Mustafa Doğan

 

Bağımsız Türkiye Partisi 

Sivas merkez: Yunus Çınar

Akıncılar: Zehra Aytak

Altınyayla: Abdülsamed Çınar

Divriği: Saliha Nur Tanış

Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç 

Gemerek: Seyfullah Polat

Gölova: Sedanur Kılıç

Gürün: Sevgi İpek

Hafik: Yalçın Boyraz

İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca

Kangal: Ayşenur Yılmaz

Koyulhisar: Gülşah Aslan

Suşehri: Yusuf Çınar

Şarkışla: Gülsün Çınar

Ulaş: Gülbahar İzgi

Yıldızeli: Adem Genç

Zara: Hacı Ada

 

Büyük Birlik Partisi 

Sivas merkez: Doğan Ürgüp

Doğanşar: Kuddusi Serin

Gemerek: Mustafa Demir

Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın

Suşehri: Ayhan Özer

Şarkışla: Mahir Arı 

Ulaş: Kadir Aydın

Yıldızeli: Bahattin Aydın

 

Türkiye Komünist Partisi 

Sivas merkez: Cem Taylan Erden

 

Vatan Partisi

Sivas merkez: Cumhur Akbulut

 

Demokratik Sol Parti

Sivas merkez: Recep Bozdağ

 

Bağımsız

Akıncılar: Ahmet Aydın 

Divriği: Adalet İnce 

Doğanşar: Emin Karaman 

Gemerek: Hakan Güneş 

Gölova: Mustafa Şengül 

Yıldızeli: Ahmet Arkaz

 

OSMANİYE

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)

Bahçe: İbrahim Baz

Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe

Toprakkale: Mehmet Daşöz

Sumbas: Zeki Demiroğlu

 

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)

Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi:

Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)

Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu

Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu

Sumbas: Sinan Karatay

Toprakkale: Güney Akgül

 

- İYİ Parti:

Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)

Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)

Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)

 

 

- Halkların Demokratik Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal

- Saadet Partisi:

Osmaniye merkez: Ömer Yağmur

Kadirli: İbrahim Ergün

Düziçi: Tevfik Akçay

Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu

Sumbas: Ali Gönen

Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı

Bahçe: Mehmet Topçu


- Demokrat Parti:

Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk

Kadirli: Ahmet Atılgan

Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu

 

- Demokratik Sol Parti:

Osmaniye merkez: Abdullah Güzel

Düziçi: Halil Güzel

 

- Bağımsız Türkiye Partisi:

Osmaniye merkez: Erdinç Say

Kadirli: Uğur Çolak

Hasanbeyli: İbrahim Kılıç

Toprakkale : Fazlı Başdoğan

 

- Türkiye Komünist Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Çanta

 

- Bağımsız:

Osmaniye merkez: Kadir Karayel

Osmaniye merkez: Alparslan Koca

 

GAZİANTEP

 - Adalet ve Kalkınma Partisi

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Şahinbey: Muhittin Sait Köse

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

 

- İYİ Parti

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şehitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)

 

-Saadet Partisi

Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Nizip: Ahmet Kurban

Karkamış: Ahmet Şahin

İslahiye: Bekir Durdu

Nurdağı: Murat Bağcı

Yavuzeli: İzzettin Beyaz

Araban: Zeynel Açıkgöz

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir

Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit

Şehitkamil: Adil Türköz

Oğuzeli: Ömer Ökeli

Nizip: Ejder Karaduman

Karkamış: Lütfü Elmas

İslahiye: Mustafa Kamil Eksen

Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar

Yavuzeli: İsmail Vaysal

Araban: İsmail Zateroğulları

 

 

-Demokratik Sol Parti

Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Şahinbey: Yakup Öztürkmen

Nizip: Şerif Kara

Nurdağı: İsmail Arslan

 

- Vatan Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu

Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel

Şehitkamil: Seyyale Ergün

 

- Büyük Birlik Partisi

Nurdağı: Hasan Dilek

 

- Demokrat Parti

Şahinbey: Cafer Köroğlu

Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar

Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir

Nizip: Ahmet Hakan Akfırat

İslahiye: Yusuf Yıldızgil

 

- Türkiye Komünist Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz

Şahinbey: Mehtap Şahan

Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak

 

- Bağımsız Adaylar

Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş

Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan

Araban: Mehmet Kılıç

İslahiye: İlyas Gezer

Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik

Oğuzeli: Doğan Özmaya

 

 RİZE

 Adalet ve Kalkınma Partisi 

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu 

Çayeli: Mustafa Baltacı

Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız 

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı) 

Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı) 

Hemşin: Halim Kazım Bekar

İkizdere: Ali Fuat Yıldırım 

İyidere: Saffet Mete

Kalkandere: Kenan Yıldırım 

Pazar: Ahmet Basa 

 

- Cumhuriyet Halk Partisi 

Rize merkez: Ayhan Akyüz 

Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı) 

Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı) 

Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı) 

Pazar: Kazım Balta 

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Ardeşen: Remzi Kutanoğlu 

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi 

İyidere: Osman Mete 

Hemşin: Muhammet Sağlam 

Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız 

Derepazarı: Selim Metin 

Kalkandere: Abdullah Çakmak 

İkizdere: Hakan Karagöz 

Pazar: Gülşah Bilaloğlu 

 

- İYİ Parti 

Rize merkez: Yakup Özkan

Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı) 

Pazar: Tayfun Tan 

Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı) 

Kalkandere: Pınar Ömeroğlu 

İkizdere: Pambuli Tüfenk

İyidere: Ali şükrü Karaman

- Saadet Partisi 

Rize merkez: Muhammet Kaçar 

Ardeşen: Sait Eksilmez 

Çayeli: Hamza Yılancı 

İyidere: Mustafa Aydın Kartal 

Pazar: Hasan Taşkın 

Güneysu: Vahdet Erdoğan 

Hemşin: Abdülkadir Çelik 

Fındıklı: Onur Öztürk 

Çamlıhemşin: İbrahim Döne 

Derepazarı: Beytullah Yılmaz 

Kalkandere: Mehmet Özdemir 

İkizdere: İlyas Taşkın 

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar

Ardeşen: Sedat Gerz

Çamlıhemşin: Şenol Öksüz

Çayeli: Ümit Nebioğlu

Derepazarı: Gülten Artan 

Fındıklı: Necat Demir 

Güneysu: Zafer Aktaş

Hemşin: Hacer Kal

İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal

İyidere: Abdullah Karabela

Kalkandere: Cumali Akgenç

Pazar: Fatih Deniz

 

- Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Çayeli Sinem Marangoz

Pazar: Hamdi Bayraktar

 

- Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz

 

- Türkiye Komünist Partisi

Rize merkez: Savaş Sarı

 

- Bağımsız adaylar

Çamlıhemşin: Saim Yılmaz

 

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın

Halkların Demokratik Partisi
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli merkez: Mücella Saler

Türkiye Komünist Partisi
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu

Saadet Partisi
Tunceli merkez: Dursun Gök

Bağımsız Türkiye Partisi
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Vatan Partisi
Tunceli merkez: Ali Kaya

Demokratik Sol Parti
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın

 

ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy

Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan merkez: Bekir Aksun

Saadet Partisi
Erzincan merkez: Muharrem Altay

Büyük Birlik Partisi
Erzincan merkez: Aşkın Kırık

Demokratik Sol Parti
Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk

Vatan Partisi
Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu

Bağımsız Türkiye Partisi
Erzincan merkez: Muhittin Olçun

Türkiye Komünist Partisi
Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut

 

KARS

Cumhuriyet Halk Partisi
Kars merkez: Taner Toraman

Milliyetçi Hareket Partisi
Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi
Kars merkez: Ayhan Bilgen

İYİ Parti
Kars merkez: Settar Kaya

Saadet Partisi
Kars merkez: Şenol Çolak

Demokratik Sol Parti
Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi
Kars Merkez: Mahsar Çayır

Türkiye Kominist Partisi
Kars Merkez: Özer Yatanaslan

 

 MALATYA

Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi
Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Saadet Partisi
Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı

Demokrat Parti
Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

Bağımsız Türkiye Partisi
Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Türkiye Komünist Partisi
Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Vatan Partisi
Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç

Demokratik Sol Parti
Malatya Büyükşehir: Haydar Levent

Bağımsız
Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

 

 

Ayrıntılar geliyor....

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:32
  1. Malatya
  2. Tunceli
  3. Kars
  4. Erzincan
  5. Rize
  6. Gaziantep
  7. Osmaniye
  8. Karaman
  9. Sakarya
  10. Kayseri
  11. Bingöl
  12. Aydın
  13. Denizli
  14. Kilis
  15. Iğdır
  16. Ardahan
  17. Kırıkkale
  18. Bayburt
  19. Uşak
  20. Sivas
  21. Kahramanmaraş
  22. Kırşehir
  23. İzmir
  24. Edirne
  25. Adıyaman
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