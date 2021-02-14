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Siyaset Seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu: Gitmesini bileceksiniz
Siyaset

Seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu: Gitmesini bileceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti liderlerinin koltuk sevdalısı olmaması gerektiğini belirterek, “Demokrasiye inanıyorsanız, gelmesini bildiğiniz gibi gitmesini de bileceksiniz. Halkın oyları ile nasıl geldiyseniz, halkın oyları ile de gitmesini bileceksiniz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:12:00 - 2021-02-14 11:12:41
Seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu: Gitmesini bileceksiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BirGün’ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerinin koltuk sevdalısı olmaması gerektiğini söyledi.

"Demokrasiye inanan gitmesini bilecek"

Demokrasiye inanılıyorsa ne zaman gidileceğinin de bilinmesi gerektiğini ifade eden CHP Genel Başkanı, “Demokrasiye inanıyorsanız, gelmesini bildiğiniz gibi gitmesini de bileceksiniz. Halkın oyları ile nasıl geldiyseniz, halkın oyları ile de gitmesini bileceksiniz. Makam hırsına kapılan ve makamını korumak için çaba harcayanlar, ülkenin sorunlarını zaten görmezler” dedi.

 

 
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