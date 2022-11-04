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Gündem Seçim kampanyasına ‘dijital damga! AK Parti'den yeni yol haritası
Gündem

Seçim kampanyasına ‘dijital damga! AK Parti'den yeni yol haritası

Dijital dönüşüm stratejisini tamamlayan AK Parti, 92 sayfalık bir rapor hazırladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 17:08:00 -
Seçim kampanyasına ‘dijital damga! AK Parti'den yeni yol haritası

Dijital dönüşüm stratejisini tamamlayan AK Parti, 92 sayfalık bir rapor hazırladı. Bu rapor seçim kampanyası için yol gösterici olurken, dijital planlar sahada hayata geçirilecek ve seçmene dijital platformlardan ulaşılacak.

AK Parti seçmene sosyal medyadan ulaşacak, seçim kampanyası dijital platformlardan yürütülecek. Raporda dijital platformların çalışmalarda nasıl kullanılacağına ilişkin ipuçları yer alıyor. Genel merkezde bulunan Dijital Takip Merkezi'nde yoğun bir mesai yapılıyor. Siyasi parti liderlerinin açıklamaları takip ediliyor. Gazete ve televizyon haberleri mercek altına alınıyor. Köşe yazarları, ünlüler ve fenomenlerin öne çıkardığı başlıklar not ediliyor. Gençlerin kullandığı sosyal medya platformları da taranıyor.

Dijital Takip Merkezi seçime kadar çalışmalarına hız verecek. Seçmenin ilgi alanları ve beklentileri belirlenecek. Seçim kampanyası için hazırlanacak dijital dönüşüm stratejisi bu çerçevede oluşacak. Beğeni alan videolar ve paylaşımlar incelenerek analiz edilecek, buna göre seçmenin ilgisini çekebilecek içerikler hazırlanacak. Hazırlanan video ve içerikler 2023 seçim kampanyasının dijital seyrine yön verecek. Seçmen AK Parti'ye yönelik sorularına dijital platformlarda yanıt bulabilecek.

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