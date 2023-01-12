Seçim kampanyası mı başladı? İmamoğlu umre yolcusu

Seçimlere çok az bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hala belirsizliğini koruyan 6'lı masanın ortak adayı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizse de İmamoğlu cephesinden yine çok konuşulacak hamleler gelmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu tekrar Almanya yolcusu

Ekrem İmamoğlu'nun dava kararı sonrası Almanya'dan acil dönüş yapan Kılıçdaroğlu, ocak ayı sonunda yarıda kestiği ziyaretini tekrar gerçekleştirecek.

Seçim kampanyası mı başladı?

Özellikle İYİ Parti'nin adaylık konusunda bir koz olarak elinde tuttuğu İmamoğlu'nun ise Umre'ye gideceğini açıklandı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre; İmamoğlu, umre ziyaretini anne ve babasıyla birlikte gerçekleştirecek.

Zamanlaması dikkat çekti

İmamoğlu'nun, Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında kalan herhangi bir zaman diliminde yapılabilen Umre ibadetini seçimlere kısa bir zaman kala seçmesi dikkat çekti.

Seçim döneminde dini bir maske

31 Mart seçimi dönemi Belediye başkanı adayı olduğunda türbe ziyareti yapan ve Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu için İslam düşmanlığıyla bilinen CHP medyası dahi dini bir maskeye bürünmüştü.

Seçim sonrası İslam karşıtlığı

Seçim sonrası İBB başkanı olarak vatandaşın karşısına çıkan İmamoğlu'nun CHP yönetimi altındaki İstanbul'unda imza attığı kutsalların ayaklar altına alındığı bazı etkinlikler;

Sözde Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anmak için İstanbul’da Şeb-i Arus töreni düzenleyen CHP’li yönetim, Türkçe Kur’an-ı Kerim Aşr-ı Şerif’i okuttu, törende kadınlar ve erkekler karışık sema yaptı.

İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan bazı kitaplarda rezil cümlelere rastlandı. 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edinildiği görüldü.

İmamoğlu'nun, uzmanların şehrin tarihi dokusunda "vahim problemler" ortaya çıkaracağı konusunda hemfikir olduğu Sultanahmet'teki Antik Roma Hipodromu Projesi "Ayasofya'nın intikamını mı alıyor?" şeklinde yorumlandı.

3 aylık yaşam-kültür dergisi olarak tanıttığı ve ücretsiz dağıttığı "Kuşatma Altındaki Sanat" başlığı adı altında LGBT propagandasına girişmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK yapılanmasının unsurlarından olan DİAYDER bağlantısının ardından, İBB'de İnanç Masası biriminde çalışanların Türk milletine hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.

"Seküler dostlarıma içkili ikram benden"

İBB’nin İnanç Masası sorumlusu Fatma Yavuz düğün töreninde “Biz muhafazakâr ve dindarların seküler dostlarımıza borcudur; seküler dostlarıma içkili ikramı bizzat finanse/ikram ettim. Bar, meyhane fark etmez, arkadaşımın içkili sofrasına otururum. Diyanet, sen istediğin kadar fetva üret.” ifadelerini kullanmıştı.

İBB'de işe alınan PKK'lı DİAYDER üyesi 5 gassalın Yıldıztepe'deki örgüt mescidinde vaaz verdiği, vaazda ise kurmançi lehçesi dışındaki PKK'nın benimsediği kelimeleri kullanarak mescittekilere de hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber7