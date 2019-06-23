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Seçim için İstanbul’a gelirken 5 saat mahsur kaldılar! “Hiçbir engel bizi döndüremez”

Çankırı’dan İstanbul’a yola çıkan AK Partililerin otobüsü arıza yaptı. 5 saat mahsur kalan vatandaşlar, “Hiçbir engel bizi davamızdan döndüremez” diyerek geri dönmedi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:53
Seçim için İstanbul’a gelirken 5 saat mahsur kaldılar! “Hiçbir engel bizi döndüremez”

Çankırı’dan oy kullanmak için İstanbul yoluna koyulan AK Parti sevdalılarının otobüsleri arıza yaptı. 5 saat Çankırı - Çerkeş yolunda mahsur kalan vatandaşlar, geri dönmeyi düşünmeden arızanın geçmesini bekledi. “Bizim bu vatana aşkımız var” diyen 50 yaşın üstündeki erkek ve kadın AK Partili vatandaşlar, “Hiçbir engel bizi davamızdan döndüremez” diye konuştular.

Otöbüsün kafile başkanı Çankırı AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Talip Dönmez, “Kahraman Türk insanları var oldukça bu milletin belini kimse bükemez” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:53
  1. İstanbul
  2. Çankırı AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Talip Dönmez
  3. Talip Dönmez
  4. AK Parti
  5. Çankırı

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  • Uğur ceylanUğur ceylan1 sa önce
    Talip kardeşimizle hizmetlerinden ötürü Allah razı olsun diyor teşekkür ederiz

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