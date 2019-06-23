Seçim için İstanbul’a gelirken 5 saat mahsur kaldılar! “Hiçbir engel bizi döndüremez”

Çankırı’dan oy kullanmak için İstanbul yoluna koyulan AK Parti sevdalılarının otobüsleri arıza yaptı. 5 saat Çankırı - Çerkeş yolunda mahsur kalan vatandaşlar, geri dönmeyi düşünmeden arızanın geçmesini bekledi. “Bizim bu vatana aşkımız var” diyen 50 yaşın üstündeki erkek ve kadın AK Partili vatandaşlar, “Hiçbir engel bizi davamızdan döndüremez” diye konuştular.

Otöbüsün kafile başkanı Çankırı AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Talip Dönmez, “Kahraman Türk insanları var oldukça bu milletin belini kimse bükemez” ifadesini kullandı.