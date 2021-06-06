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Siyaset Seçim heyecanına Gelecek Partisi gölge düşürdü! Arbede çıkarttılar
Siyaset

Seçim heyecanına Gelecek Partisi gölge düşürdü! Arbede çıkarttılar

8 partinin yarıştığı Afronkarahisar Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerine arbede çıkartan Gelecek Partililer gölge düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 16:42:00 -

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'nin yarıştığı Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerine, Gelecek Partililer gölge düşürdü. AK Partilileri oy odalarına girmekle suçlayan Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partililer, arbede çıkarttı.

Provokatif söylemlerle iktidarı hedef aldılar

Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunan Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Jandarmaya taraflı tutumu hatırlatıldığında muhalif parti adaylarını ve müşahitlerini itme, kakma, yere yatırma ve biber gazı sıkma suretiyle orantısız güç kullanmıştır. Korku iklimi yayarak Güneyli seçmenin iradesine müdahale edilmek istenmiştir. Demokrasimizi yaralayan bu tür gayri hukuki müdahaleleri reddediyoruz. Ümit ederizki bu tür demokrasi dışı müdahaleler önümüzdeki genel seçimlerin bir provası olarak planlanmamıştır." dedi.

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Yorumlar

1905

hayırdır daha şimdiden kavga gelecek partisi hinlik peşinde
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Millet

Ey davutoğlu efendi, liderime laf edersem yüzüme tükürün dediniz mi?  
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