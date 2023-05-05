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Gündem "Seçim hak ile batıl arasında olacak" deyip kararlarını duyurdular
Gündem

"Seçim hak ile batıl arasında olacak" deyip kararlarını duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-05 11:11:00 -

İsmailağa Cemaati'ne bağlı İsmail Hünerlice hoca efendinin telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğu anlar, "Hak ile batıl arasında olacak bu seçim safımız belli yolumuz belli dualarımız belli..." notuyla paylaşıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere artık günler kaldı. Seçime kısa bir süre kala, toplum nezdinde önemli yere sahip olan gruplar da kararlarını açıklamaya devam ediyor.

İsmail Hünerlice hoca efendinin cemaati de kararlarını duyurdu. Hoca efendinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi paylaşıldı ve altına şu not düşüldü:

Cumhurbaşkanına hürmeten telefona ayağa kalkarak cevap veren bir hoca İsmailağa Cemaati Hocalarından İsmail Hünerlice Hocanın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi; "Bütün İlim Ehli Arkanızda Cumhurbaşkanım!" Hak ile batıl arasında olacak bu seçim belli yolumuz belli dualarımız belli...

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