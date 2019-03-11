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Seçim bürosuna teröristbaşı Apo'nun fotoğrafını astılar!

İzmir'de, HDP'nin seçim ofisi olarak kullandığı yere terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asıldığı iddiasıyla, bir kişi gözaltına alındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 22:28
Seçim bürosuna teröristbaşı Apo'nun fotoğrafını astılar!

PKK'nın siyasi kanadı HDP, 31 Mart yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti ile yaptığı ittifak sonucunda İzmir'de aday çıkarmadı.

Yapılan örtülü ittifak her ne kadar inkar edilse de yapılan açıklamalar iş birliğini gözler önüne serdi.

İzmir'de CHP'ye destek veren HDP, son olarak, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini HDP'nin seçim irtibat bürosuna astı.

Polis inceleme başlattı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Konak ilçesine bağlı Kadifekale Semti Kosova Mahallesi'nde açtığı seçim irtibat bürosunun duvarında, PKK/KCK terör örgütünün elebaşının fotoğrafının asılı olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda yayın ve afiş bulundu

Operasyon düzenleyen ekipler, seçim bürosunun sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada, suç unsuru çok sayıda yayın ve afişe el konuldu.

Başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 22:28
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