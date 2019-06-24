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Seçim bitti, nafaka mağdurlarının gözü TBMM’de! Bu nafaka kanunundan adalet çıkmıyor

Boşanmalarda eşlere bağlanan ve kangrene dönüşen ‘süresiz nafaka’ sorununa çözüm bulunması bekleniyor. Yeniakit.com.tr WhatsApp hattı üzerinden gelen süresiz nafaka mağdurlarının görüşlerini kamuoyuyla paylaşarak onların sesi olmayı sürdürüyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:08

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

İstanbul seçiminin tamamlanması sonrası uzun süredir çözüm bekleyen meselelere odaklanılmasını isteyen vatandaşlar, Türkiye’nin önündeki 4 yılı iyi değerlendirmesi halinde birçok sorunun çözülebileceğine inanıyor. Yıllardır sorunlarına çözüm bulunması için seslerini duyurmaya çalışan süresiz nafaka mağdurları, TBMM’nin konuyu bir an önce gündeme alarak çözüme kavuşturmasını talep ediyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan mağdurlar, “Seçim bitti, artık vatandaşların sorunlarını çözün!” mesajı veriyorlar.

“Tek bir ceket almadan boşandığım eşime evi bıraktım”

48 yaşındayken ikinci evliliğini yapan Nejat Osman Akdeniz, yeniakit.com.tr’ye şöyle konuştu:

“Eşim 45 yaşındaydı ve bir çocuğu vardı. Evliliğimiz 8 ay sürdü. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ben evi terkettim.Tek kabahatim de galiba evi terk etmek oldu. Boyasını badanasını, dekorasyonunu yaptırdığım, eşyasını aldığım evimi, tek bir ceket almadan, boşandığım eşime bıraktım ama bu yetmedi.”

“45 yaşındaki eşime neden yoksulluk nafakası ödediğimi merak ediyorum”

Süresiz nafaka sorununun çözülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göreve davet eden Nejat Osman Akdeniz, “Boşanma aşamasında mahkeme bir nafaka tespit etti ve 4 yıldır nafaka ödüyorum. 45 yaşındaki eşime neden yoksulluk nafakası ödediğimi merak ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Eşim yoksulsa, işsizse sebebi ben değilim”

Ömür boyu nafaka ödenmesinin büyük bir adaletsizlik olduğuna dikkat çeken Nejat Osman Akdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eşim yoksulsa, işsizse sebebi ben değilim. Görüldüğü gibi başka birilerinin veya sistemin suçu bireylere ödetilmeye çalışılıyor. Güya amaç kadını korumak, böyle kadını korumak olur mu? Ben şimdi bundan sonra tekrar bi yuva kurmak istesem bunu nasıl başaracağım.”

“Yalvarıyorum size, insanların başına daha kötü şeyler gelmeden yeni yasayı çıkarın”

“Bundan sonra gerçekten mutlu yuva kurmak isteyen, geçinmek isteyen bir kadın bunun yükünü neden üstlensin?” diye soran Nejat Osman Akdeniz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devlet büyüklerimizden rica ediyorum artık bir an önce kimin çıkardığı ve neden çıkardığı belli olmayan bu zulüm yasası değişsin, bu kadını korumak değil aksine insanları evlilikten soğutmak, uzaklaştırmak. Aile kurumunu ve kavramını zedeleyen bir kanun. Yalvarıyorum size, lütfen bu kanun nedeniyle insanların başına daha kötü şeyler gelmeden yeni nafaka yasasını çıkarın.”

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
  1. İstanbul
  2. nafaka
  3. süresiz nafaka

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah51 dk önce
    Seçim bitti artık, neden yeni kanun çıkarsınlar? Bir dahaki seçime artık.
  • mehmetmehmet54 dk önce
    oy kaybının en önemli sebeplerinden biri. Adalet, adalet, adalet. idam, idam, idam.

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