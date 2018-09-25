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Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olmaya cesaret edemediği için 'gel bakalım' diyerek aday gösterdiği Muharrem İnce'nin yaşadığı hezimetin ardından günlerce Kılıçdaroğlu'na benzetilerek paylaşılan ve capslere konu olan efsane 'yaktın beni Muharrem' şarkısı, aylardır paylaşım rekorları kırıyor.

25 Eylül 2018 Salı 17:56

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmaya cesaret edemediği için 'gel bakalım' diyerek aday gösterdiği Muharrem İnce, seçimlerin ardından kendisine karşı liderlik mücadelesine girişmiş ve koltuğunu titretmişti.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybeden ve sosyal medyadan 'adam kazandı' tweetini paylaşan İnce ise beklenen hezimetin ardından asıl ulaşmak istediği CHP Genel Başkanlığı koltuğuna gözünü dikti.

Kurultay tartışmaları ile birbirine giren CHP'liler partiyi yangın yerine çevirirken, durumdan en karlı çıkan İnce oldu. Koltuğu sallanan ve itibarı da eksi bakiyeye düşen Kılıçdaroğlu, partide kendi diktasını kurarak başarılı olduğunu zannetse de çanlar Bay Kemal için çalıyor.

24 Haziran seçimleri sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve tıklanma rekorları kıran bir videoda, ‘yaktın beni Muharrem’ nakaratıyla kendi müzikal çalışmasını seslendiren bir şarapçı, aylardır Kılıçdaroğlu'na benzetiliyor.

24 HAZİRAN SÜRECİNDE PAYLAŞILMIŞTI

24 Haziran'a giden seçim sürecinde paylaşılan videoda 'yaktın beni Muharrem' nakaratıyla ilginç şarkısını söyleyen adamın videosu günlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılmış ve '24 Haziran sonrası Kemal Kılıçdaroğlu' esprileri yapılmıştı. CHP'deki kurultay sürecinde de Kılıçdaroğlu'nu hedef alan muhalifleri tarafından yeniden dolaşıma sokulan bu video, sürekli olarak paylaşılırken video sitelerinde de tıklanma rekorları kırıyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:56
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce

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