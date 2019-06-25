Seçim bitti icraata devam

Megakent İstanbul seçimlerini geride bırakan Türkiye, yeni dönemde tüm unsurlarıyla ağırlığını esas gündemine verecek. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının yerli savunma sanayiindeki atılımlara son sürat devam etmesi beklenirken; ekonomi, S-400, Kıbrıs, Suriye, süresiz nafaka, velayet, çocuk haczi, 6284 sayılı kanun gibi sorunlar en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ekonomide istikrar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve TBMM yoğun bir icraat dönemi başlayacak. Dünyada yaşanan ekonomik bunalımdan etkilenen Türkiye yeniden istikrarın tesis edilmesi için hazırlanan projelerin bir bir hayata geçirilmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı paketlerin ekonomi trendini yükselişe çıkarması bekleniyor. Dövizde dalgalanmanın indirilerek TL’nin değerlenmesinin sağlanmasının yanı sıra; faiz ve enflasyon gibi ekonomiyi baltalayan unsurların yok edilmesi başlıklar arasında.

Milli savunma sanayi

AK Parti iktidarının, 2023 hedefleri arasında yer alan milli savunma sanayiindeki dev adımlara yenileri eklenecek. Terörle mücadelede üstün başarı sağlayan SİHA’yı İsrail’in Heron’larından kat be kat üstün özelliklerle üreten Türkiye, son dönemde SOM füzeler, Atak helikopteri, Koral milli elektronik harp sistemi, ALTAY tankı, BORA keskin nişancı tüfeği, MPT-76 piyade tüfeği, Kobra zırhlı aracı, Cirit ve Atmaca füzeleri, HİSAR ve KORKUT savunma sistemi, MİLGEM gemisi, TF-X avcı uçağı, milli lazer silahı ve pek çok cihazın üretimini gerçekleştirdi. Yerli motor, yerli otomobil, yerli uçak gibi ağır sanayideki diğer dev hamlelerin de 2023 Türkiyesinin gücüne güç katması hedefleniyor.

Doğu Akdeniz atağı

Doğu Akdeniz’deki yeraltı kaynaklarını, emperyal devletlere kaptırmamak için verdiğimiz mücadeleyi artıracağız. Ülkemiz, yaklaşık 1.7 milyarlık iki ayrı petrol rezervi ve 3,45 trilyon metreküp doğalgaz yataklarından hakkı olan payı almak için her türlü stratejik hamleyi yapıyor. Fatih isimli sondaj gemisiyle, kolonyalist devletlerin tehdidine rağmen petrol arama çalışmalarına devam eden Türkiye, son olarak Yavuz isimli ikinci sondaj gemisini de savaş gemileri eşliğinde bölgeye yolcu etti. ABD, İngiltere, Fransa, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın kurduğu şer konsorsiyumuna karşı tek başına duran Türkiye, KKTC’nin hakkını sömürgecilere yedirmemek için her şeyi yapacak.

S-400’den dönüş yok

Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemiyle ilgili belirsizliklerin giderilmesi önümüzdeki sürecin en ciddi gelişmelerini barındıracak. Türkiye’nin ABD ve Avrupa ülkelerini rahatsız eden S-400 alımında son viraja girildi. Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde Temmuz başında ülkemizin belirli noktalarına konuşlandırılacak olan S-400’lerin 400 kilometrelik menzilleri sayesinde bölgesel hava üstünlüğü ele geçirilecek.

Terörün kökü kazınacak

Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri operasyon en ciddi gündem maddeleri arasında. Terör örgütü PKK/PYD’nin ABD desteğiyle hakimiyet kurduğu Aynel Arap, Resulayn, Telabyad gibi bölgelerden sökülüp atılması için operasyon hazırlıkları son aşamaya geldi. Dabık, Çobanbey ve Cerablus’u DEAŞ’tan, Afrin şehrini PKK’dan temizleyen silahlı kuvvetler ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Fırat’ın doğusuna operasyon başlatmayı bekliyor. Pençe Harekatının yanı sıra sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna ölümcül darbe önümüzdeki süreçte vurulacak.

Sosyal buhranlara neşter

Türkiye’yi sosyal buhrana sürükleyen kronikleşmiş problemler yeni dönemde çözüme kavuşturulacak. 1988’den bu yana yürürlükte olan süresiz nafakanın kaldırılarak boşanmayı cazip gösteren ve erkekleri ömür boyu köleleştiren uygulamadan toplumun kurtarılması sağlanacak. Çocuk haczi garabetinin sonlandırılması için seçim sonrasında süratli adımların atılması milletin en büyük arzuları arasında. Genç evlilerin cezalandırılması yanlışından dönülmesi talebinin karşılanması isteniyor.