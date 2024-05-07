Seçim bitti aslına döndü! Duayı duyan CHP kudurdu

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Ufukta sandık görünür görünmez camiden çıkmayan ve mütedeyyin kesimden oy devşirebilmek adına İslam’a saygılıymış gibi davranan CHP’liler yine aslına rücu etti. Türkiye’nin yüz yıllık çıbanı olan ve her fırsatta Müslümanlara kin kusan CHP’nin yönettiği İzmir Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Saray’ında pazar günü kıyılan nikah öncesi dua hazımsızlığı yaşandı. Oğlunun nikah töreninden önce dua edilmesini isteyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kayacan’ın talebi, CHP’li belediyenin tayin ettiği nikah memuru Melek Bursalı’nın engeline ve hakaretlerine takıldı. Dua sırasında salona büyük bir hışımla giren Bursalı, “Burada resmî nikah kıyılıyor, dua edemezsiniz. Burası resmi daire, duanızı evinizde edin” sözlerinin ardından hocanın elinden mikronu aldı. Duanın mikrofonsuz devam etmesi üzerine iyice zıvanadan çıkan CHP’li belediye yetkilileri bu kez de son ses müzik açarak duayı bastırmaya çalıştı. Nikah salonunda bulunan çok sayıda davetli mikrofonsuz bir şekilde tamamlanan duaya aminlerle eşlik ederken, duanın ardından nikah memurunu ve görevlileri saygısız tavrı alkışlarla protesto edildi.

Memura sahip çıktılar

Skandalla ilgili ulaştığımız Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, rezalete kılıf uydurarak, şunları aktardılar: “Biz evlendirme yönetmeliğine bağlı olarak çalışan bir kurumuz. Her nikah arasında yarım saatlik süreler oluyor. Bu yarım saat ancak yetiyor. Ailemiz herhangi bir izin almadan nikah memuru arka taraftayken, bilgilendirme yapmadan mikrofonu kullanıyor. İnsanların dinini sorgulamak kimsenin haddine değildir ama gerçekten memur arkadaşımız orucunu tutan, dini vecibelerini yerine getirmeyi elinden geldiğince çalışan bir arkadaş. Başına bu olayın gelmesine çok üzüldük.”

Hışımla gelip mikrofonu kaptı

Gazetemize konuşan damadın babası Prof. Dr. Murat Kayacan ise, uğradıkları çağ dışı ayrımcılığı şu sözlerle değerlendirdi: “Nikah merasimi başlamadan bize ayrılan yarım saat içerisindeki bu boşluğu dua ederek değerlendirelim istedik. Misafirlere ‘hoş geldin’ dedim. Sonra da dua edeceğimizi söyledim. Orada bulunan bir belediye personeli önce ‘tamam olur’ dedi. Sonra da ‘ben gidip sorup geleyim’ dedi. Herhalde nikâh memuruna söyledi. O da bir hışımla geldi, mikrofonu aldı. ‘Burası resmi kurum dedi. Burada dua olmaz’ dedi. O gidince biz mikrofonsuz olarak duaya devam ettik. Salondakiler de yüksek sesle ‘âmin’ dedi. Sonra bir alkış da oldu. Muhtemelen memurun tavrına protesto niteliğindeydi. O ara yüksek sesle müzik çalmaya başladı. Nakledilenler doğruysa müziği de nikâh memuru başlatmış. Vatandaşa hizmet etmesi gereken bir kurum olan belediyeye ait nikâh salonunda, mutlu bir anımızda yaşananlar hoş değildi tabii.”

Ben dindarım duamı ederim

Dindar bir adam olduğunu ve dua etmesinin en doğal hakkı olduğunu belirten Kayacan, şöyle devam etti: “Ben ilahiyat fakültesinde profesörüm. Yani ilahiyatçıyım, dindar, Müslüman bir adamım ve zaten damadın babası olarak nikâha da Filistin poşusuyla çıktım. Benim dua etmem çok normal bir şey. Duayı yapan Fevzi Zülaloğlu da İstanbul’da Fatih İmam Hatip’te öğretmen. Ama böyle işte, kesintili bir dua oldu. ‘Resmi kurumda dua olmaz’ diye bir şey yok. Ben orada şiir okusaydım herhalde bir şey demeyecekti. Ama dua edince böyle ters çok sert bir tepki. Gereksizdi yani. Hiç şık olmadı. Belediyenin ne işlem yapacağına bakmamız lazım. Eğer belediye ‘iyi yaptı’, ‘fıstık gibi davrandı’ diyerek memuruna sahip çıkarsa, o zaman bir münkeri desteklemiş olur. Bakacağız.”

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‘Aşağılama'dan soruşturma açıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, “Resmi dairede dua olmaz diyenler, seçim sürecinde ‘işimiz gücümüz Türkiye’ diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir” derken; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, “Bu millete Ezan-ı Muhammediyi çok görenlerin Allah’a dua edenlerle ve edilmesiyle olan sorununun genetik bir mesele olduğunun farkındayız” şeklinde tepkisini ifade etti. Bu arada, rezaletin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Bursalı hakkında “Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.