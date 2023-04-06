Seçim ayarlı mağdur edebiyatı! Kaftancıoğlu'nun mermi algısı elinde patladı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü. Konuya dair açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
İstanbul Sarıyer'de bulunan CHP il binası yakınında ateş açıldığı ileri sürüldü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir" dedi.
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İstanbul Valiliğinden CHP İl binasına saldırı iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir" denildi.