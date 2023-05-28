Seçim algısı yapanlara soruşturma başlatıldı

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşımları yapılmaya başlandı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLİYOR

Yanlış bilgileri alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şimdilik 5 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından Re'sen soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Diğer kullanıcıların tespit işlemleri devam ediyor.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yapılan soruşturma kapsamında @haberreport, @darkwebhaber @militerdoktrin1, @ajansmuhbir ve @solcugazete kullanıcı isimli sosyal medya hesap sahipleri hakkında da gözaltı talimatı verildi.