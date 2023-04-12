Seçim 2. tura kalır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Anketlerde deprem nedeniyle güvenli olmaz ama benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi ben anlarım. Meydanların dili bize "Yürüyeceksin" diyor. Meydanlarda bunu görüyorum, Bağcılar'da Pendik'te gördüm bunu. Bir tecrübe ile söylüyorum bunu. Milletimin işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Milletim hiç işi zora sokmadan bitirecektir diye düşünüyorum. Son ana kadar açılış da miting de yapacağız. Hepsini benim yapmam şart değil, bir kadromuz var. Bütün arkadaşlarımın hepsi arazide mitingler yapacaklar. Ben açılışları yapacağım. Süreci son ana kadar devam ettireceğiz. Açılışlarla çıktım ama bunun dışında miting olayına da çıkacağım.

Bugün AK Parti'ye bir grup gelmiş. Binali Bey ile görüşsünler dedim. Binali Bey dedi ki bizimle otelde görüşmek istiyorlar. Biz CHP değiliz. Eğer bizimle görüşmek istiyorlarsa partiye davet et. Otelde ne işimiz var bizim. Partimiz var. Son durum nedir bilmiyorum.