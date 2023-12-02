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Gündem Seçil Erzan, Dilan Polat yargılansın da, ya politikacılar?
Gündem

Seçil Erzan, Dilan Polat yargılansın da, ya politikacılar?

Yeniakit Publisher
2023-12-02 10:22:00 -
Seçil Erzan, Dilan Polat yargılansın da, ya politikacılar?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Seçil Erzan, Dilan Polat yargılansın da, ya politikacılar?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, halkı kandıran politikacıların tıpkı dolandırıcılıktan cezaevine giren fenomenler gibi yargılanması gerektiğini savundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Gazeteleri açıyorsunuz, “Fatih Terim Fonu”nu görüyorsunuz.

İnternet sitelerini açıyorsunuz, “Dilan Polat ve eşi” haberlerini okuyorsunuz.

Televizyonları açıyorsunuz, “Sosyal medya fenomenlerinin şaşalı hayatı”nı izliyorsunuz..
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Ve bunların hepsinde, cezaevi ile sonlanan hikayeleri görüyorsunuz..

“Acayip bir fon var.. Oraya yatırdığınız para, bir ayda kendisi kadar para kazandırıyor” deyip insanları aldatanlar tutuklanıyorlar da..

“Benim 81 ilde şubelerim var. Tabii ki uçak da kiralarım, jet de.. Günlük harcamam 700 bin TL’yi buluyor” diyerek, takipçilerini aldatanlar, cezaevine giriyor da..

Şatafatlı elbiselerle, havuzlu villalarla, insanlara kolay yoldan paranın nasıl kazanılacağını anlatan sosyal medya fenomenleri iceri atılıyorlar da..

Politikada seçmeni aldatanlar niye hapsi boylamıyorlar..

Şunun şurasında İyi Parti, en yetkili ağızlardan, “81 ilde ayrı adaylarla seçime giriyoruz” demedi mi?

Üzerinden yıllar geçmedi..

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