Seçer ve arkadaşları otel arazisini kaptılar

Kaçak su kullanımına asla müsamaha göstermeyeceği sözüyle girdiği seçimlerde göreve gelir gelmez ikamet ettiği konutun 800 tonluk yüzme havuzunu kaçak su ile dolduran ve peyzaj çalışmaları için gereken süs bitkilerini de eşi Meral Seçer’in ‘Kadın Kooperatifi’nden temin eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve arkadaşları eşi görülmemiş işlere imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı vizyon belgesi üzerinden kin kusan ve bütün dünyanın gıpta ettiği yerli İHA ve SİHA’lar için “Vizyona bakın, gözlerim yaşardı. Tank, top, İHA, SİHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri” şeklinde skandal ifadeler kullanan Seçer’in bir vukuatı daha patlak verdi.

Mersin turizmine katkı sağlaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Silifke Kargıcık ve Boğsak Bölgesi’nde yer alan ve Mersinli yatırımcılara tahsis edilen denize sıfır mesafedeki 413 bin metrekarelik kamu taşınmazının 280 bin metrekarelik kısmını CHP’li Vahap Seçer ve arkadaşlarının kaptığı ortaya çıktı. İki bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılmak üzere 49 yıllığına arazi tahsis edilen Mersin Kargıcık Turizm A.Ş. şirketinin ortakları arasında Başkan Vahap Seçer, Başkan Vekili Gülcan Kış, kardeşi Hüseyin Kış ile belediyeden ihale kapmasıyla bilinen MTSO Meclis Başkanı Abdulhamit İzol ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Kanar da yer alıyor.

480 bin TL sermaye ile dev araziyi kapmış

Toplamda 480 bin lira gibi düşük bir sermaye ile kurulan ve devletin milyarlarca liralık arazisini ucuz bedelle işletecek olan Mersin Kargıcık Turizm A.Ş.’nin 21 ortağından bazıları şöyle:

* CHP’li Başkan Vahap Seçer’e ait Seçer Tarım Gıda Yağ San. Ve Tic. A.Ş.’nin, devletin arazisine milyonlarca dolar gelir elde etmesi beklenen bir otel dikecek olan Mersin Kargıcık Turizm A.Ş. şirketinde toplamda 24 bin TL değerinde 1.200 pay adedi bulunuyor.

* Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış ile kardeşi Çukurova SİFED Başkanı Hüseyin Kış da şirketin eşit paya sahip ortakları arasında yer alıyor.

* Şirketin kurucuları arasında yer alan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten MTSO Meclis Başkanı Abdulhamit İzol da eşit miktarda paya sahip. İzol’a ait İzollar inşaat, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinden 2020’de 7 milyon 950 bin TL, 2021 yılında ise 9 milyon 995 TL’lik ihale almasıyla biliniyor.

* Şirket ortakları arasında yer alan ve MTSO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Çetin Kanar da CHP’li Seçer’e yakınlığıyla tanınıyor. Kanar’ın ailesine ait Benser İnşaat, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden sadece 2021 yılında toplamda 21 milyon 613 bin 804 liralık 4 adet ihale aldı. Benser’in aldığı ihalelerde şirkette yüzde 1’lik hissesi olan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan’ın etkili olduğu ifade ediliyor.

* Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Doğan ve Genel Sekreter Hilmi Burak Seçkin’in de ortaklar arasında bulunması, kamu arazisi üzerindeki hevesleri gözler önüne seriyor.

Çok büyük çıkar var

Arazi tahsisini Akit’e değerlendiren Mersin Büyükşehir Erdemli Meclis Üyesi Mehmet Topkara, “Mersin’in kalkınması hepimizin isteği. Ama Mersin’e katkıdan ziyade bazı ailelere katkıya dönmüştür olay. Çıkar amaçlı birliktelik ortaya konulmuş. Kimsenin tahsisten haberi yok. Belediye Meclis’i bile yeni haberdar oldu. Ama bir araya gelen aileler çok ilginç. Hepsi milletin ve belediyelerin üzerinden büyüyen aileler” dedi.

Bakanlık skandala 'dur' desin!

Ortakları arasında Vahap Seçer’in de olduğu Mersin Kargıcık Turizm A.Ş.’ye, değeri milyonları bulan kamu arazisinin verilmesi tepkilere neden oldu. Kamuoyunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın skandal işlemi iptal etmesi beklentisi oluştu.