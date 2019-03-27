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Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, dersini çalıştığını ve başkanlık görevine hazır olduğunu belirterek, “Biz Taş Binaya gidiyoruz.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:18
Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, dersini çalıştığını ve başkanlık görevine hazır olduğunu belirterek, “Biz Taş Binaya gidiyoruz. Çalışmaya gidiyoruz, üretmeye gidiyoruz, hizmete gidiyoruz” dedi.


Seçer, partisinin Tarsus Belediye Başkan adayının da katıldığı mitingde seslendi.


“Mahkeme kadıya mülk değil” diyen Seçer, hem Mersin’de hem Türkiye’de bir değişim rüzgârı estiğini savundu.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğine inandığını ve buna göre ciddiyetle hazırlandığını belirten Seçer, “1 Nisan’da göreve hazırız. Dersimizi çalıştık. Herkes hizmet bekliyor. Sokakta gezerken insanlar bana Ankara’daki gündemden bahsetmiyor. İşsizlikten bahsediyor, yoksulluktan bahsediyor. İnsanlar mahallelerine hizmet istiyor, çocuklar park istiyor. Biz bunlarla ilgili projelerimizi anlatıyoruz, neler yapacağımızı anlatıyoruz. BizTaş Binaya gidiyoruz. Bunu görmeyen gözler görsün. Çalışmaya gidiyoruz, üretmeye gidiyoruz, hizmete gidiyoruz. Biz büyük şeyler söylüyoruz. Mersin’i yatırım üssü haline getireceğiz diyoruz. Mersin’i teknoloji merkezi, ticaret merkezi yapacağız diyoruz. Ulaşım sorununu çözeceğiz diyoruz. Bütün bunları yaparken yoksula el uzatacağız diyoruz. Vatandaş da bunu görüyor. Her siyasi düşünceden insandan destek alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Mersin’de yurdun dört bir yanından gelmiş vatandaşların senelerdir kardeşçe yaşadığına işaret eden Seçer, “Her birimiz çocuklarımıza güvenli bir gelecek istiyoruz.Huzur istiyoruz, refah istiyoruz. Bana göre sadece Akdeniz ’in değil dünyanın en güzel kentidir Mersin. Bu kentte kardeşçe yaşamak zorundayız. Üç beş oy fazladan almak için etnik köken üzerinden, mezhep üzerinden siyaset yapanlara kulaklarınızı tıkayın.Sandık başına gidin. Çevrenizi de ikna edin. Demokrasiye sahip çıkın. Oyunuza sahip çıkın” diye konuştu.


Seçer, Tarsus’ta çeşitli işletmeleri de ziyaret ederek hem işverenlerle hem işçilerle buluştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:18
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