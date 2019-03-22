Seçer: "Herkes gönül rahatlığı ile bize oy versin"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer,vatandaşın artık kavga ve gerilim istemediğini, siyasilerin kavgasından bıktığınıbelirterek, "Ben kavga etmeye gelmiyorum. İntikam almaya gelmiyorum. Herkes bizleregönül rahatlığıyla oy versin" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, Mut programına partisinin belediye başkan adayı ile birlikte Mut Sanayi Sitesi’niziyaret ederek başladı. Burada konuşan Seçer, “Asıl amacımız memlekete hizmet etmekolmalı. Kavgadan bıkmış insanlar. ’Televizyon izlemiyoruz’ diyorlar. ’Siyasetçilerinbağırması çağırması bizi bıktırdı’ diyorlar. Esnafın halini zaten anlatmaya gerek yok. Zorbir dönem. Ekonomik kriz var ama Türkiye güçlü bir ülke bunları aşarız. Siyasetçiler,iktidarlar gelir geçer. Onun için geleceğe bakmak lazım, çareyi düşünmek lazım. Geçmişbelediye başkanlarını eleştirmek yerine gelecekte ne yapacağımızı konuşmamız lazım”diye konuştu.

Ekonomik olarak güçlü olan Mersin’de ekonomik krizi, yoksulluğu konuşmanın kendisinetuhaf geldiğini söyleyen Seçer, “Bu ekonomik potansiyeli daha iyi nasıl değerlendiririzbunu konuşmamız lazım siyasetçiler olarak. Birbirimizin mezhebini, etnik kökenini işaretederek ’ona oy vermeyin’ demek yerine bu ülkeye, bu kente nasıl hizmet edeceğimizikonuşmamız lazım. Biz belediye başkanı olmaya adayız, yoksulun çaresi olmaya adayız.Biz nasıl ayrımcı dil kullanırız. Böyle bir şey olabilir mi? Artık Türkiye’de siyaset yapmatarzı değişecek. Bugüne kadar bende ayrımcılık olmadı, bundan sonra hiç olmayacak.Herkes bizlere gönül rahatlığıyla oy versin. Biz herkesin oyunu istiyoruz. Herkes debizden hizmet isteme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

"Birilerine parmak sallamaya gelmiyoruz"

Seçer daha sonra Mut Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde vatandaşlara hitap edep Seçer, “Mut hazır mı 1 Nisan’a? Ben zaten çoktan hazırım. Vatandaş değişim istiyor. Vatandaşın burasına gelmiş. Vatandaş kavga istemiyor. Siyasilerin birbirine bağırmasını istemiyor. Çözüm istiyor, iş istiyor. ‘Vahap Bey belediye başkanı olursan çocuklarımıza iş alanı açacak mısın’ diyor? Vatandaşın derdi iş, aş, ekmek” şeklinde konuştu.

Seçim süreci başladığından beri kavga dilinden uzak durduğunu kaydeden Seçer, “Bizkavgaya gelmiyoruz. İntikam almaya gelmiyoruz. Birilerine parmak sallamaya gelmiyoruz.Hizmet etmeye geliyoruz. Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle belediye başkanı olunca 1Nisan’dan itibaren hizmetleri başlatacağız” dedi.

Belediye olarak tarıma özel bir önem vereceklerini belirten Seçer, şöyle devam etti; "Belediyenin Tarım Daire Başkanlığı var. Mevcut belediye de elinden geldiğince destek verdi. Şimdi biz ne yapacağımızı konuşalım. Daha fazla nasıl katkı vereceğimizi konuşalım. Mut’ta özel ürünler var. Kayısı var bir de Mut kayısısı var. Zeytin var bir de Mut zeytini var. Bu özel ürünlerin değerini bilmemiz lazım. Bu ürünleri işlememiz lazım, bu ürünlere ek değer katmamız lazım. Bu ürünlerin değerlendirilmesi için Mut’un tesisleşmesi lazım. Sadece tarımda üretim yapmak yetmiyor. Ona ilave değer de katmak gerekiyor. Çiftçinin örgütlenmesi lazım. Zeytin üretici birliği olsun, kayısı üreticileri birliği olsun. Birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Mut’ta üretici, ’biz bir araya geleceğiz, kooperatif kuracağız’ derse onların yanında olurum. Mut kazanırsa Mersin kazanır, Mersin kazanırsa Türkiye kazanır."