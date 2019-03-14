Seçer: "Esnafı destekleyeceğiz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer,Mersin’de yerel esnafı destekleyeceklerini belirterek, "Onlara bir ayrıcalıkyapacağız. Bu kentin kalkınması için Mersin’in parası dışarıya gitmemeli. Yasalarındışına çıkmam ama zincir marketler açılırken imzayı zor atarım" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Anadolu İş İnsanları ve BürokratlarıYardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Sıradışı bir belediye başkanıolacağını ifade eden Seçer, yatırımcı ve yenilikçi belediye hizmetlerinin yanı sırasosyal belediyecilik hizmetlerine de önem vereceklerini söyledi. Seçer, “Kış günüokula terlikle giden çocuklarımız var. Bu o çocukların ayıbı değil. Onları yoksulbırakanların ayıbı. Botu olmayana bot, montu olmayana mont vereceğiz. ’Mersinlimkart’ uygulamasıyla vatandaşımıza giysi ve gıda yardımı yapacağız. Ya bu insanlarabir an evvel iş bulacağız ya da onlara sahip çıkacağız. Onları açlıkla terbiyeetmeden yardım elini uzatacağız” ifadelerini kullandı.

"Sokağın taleplerini, ihtiyaçlarını dikkate aldık"

Seçer, daha sonra Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB)bünyesindeki odaların başkan ve yöneticileriyle de bir araya geldi. Mersin ESOBBaşkanı Talat Dinçer’in ardından söz alan Seçer, "Bizim çalıştığımız konularla sizintalepleriniz ve çözüm önerileriniz aynı. Aklın yolu bir. Birçok oda başkanıyla adaylıksürecinden önce de bir araya geldim, görüşlerini, önerilerini aldım. Ben adayolacağıma inanıyordum, ona göre çalışıyordum. Şimdi de başkan olacağımıgörüyorum. Dersimize iyi çalıştık. Trafiğiyle, ulaşımıyla, betonuyla, altyapıyetersizlikleriyle yaşanamaz hale gelmiş bir Mersin var. Bu şehri nasıl dahayaşanabilir hale getirebiliriz diye yola çıktık, sokağın taleplerini ihtiyaçlarını dikkatealarak projeler hazırladık” diye konuştu.

"Güçlü esnaf, güçlü ekonomi"

Belediyede esnaf masası kurulması talebinin Talat Dinçer’den geldiğini, bunu seçimbildirgesine aldıklarını ifade eden Seçer, “Belediyede çok önemli iki birim

oluşturulacak. Biri Mersin Yatırımcı Girişimci Danışma Merkezi. Diğeri de esnafmasası. Güçlü esnaf, güçlü ekonomi. Hedefimiz bu. Mersin’de yaşanan bütünsorunların işsizlik, yoksulluk olduğunu düşünüyorum. Sorunu çözmeye buradanbaşlayalım diyorum. Mersin’de her sektörün gelişme olanağı var. Öncelikle bupotansiyeli açığa çıkarmamız lazım. Onun için Mersin Yatırımcı Girişimci DanışmaMerkezi’ni kuracağız. Yatırımcı bürokrasiden illallah etmiş. Bir de biz yatırımcıyazorluk çıkarmayalım, aksine öncülük edelim, kolaylık sağlayalım, yeter ki yatırımyapsın, istihdam oluştursun. Ne kadar çok yatırım olursa, piyasa o kadarhareketlenir ve başta esnaf olmak üzere hep birlikte kazanırız” şeklinde konuştu.

‘AVM’LERE KOLAY RUHSAT VERMEM’

Seçer, zincir marketlerle ilgili olarak da şunları söyledi; "Mersin için önemli birsorun. Ben çok açık söylüyorum. Ben AVM’lere zor ruhsat veren bir belediye başkanıolurum. Benden AVM ruhsatı almak zor bir iş olur. Yetkimi kullanırım, inisiyatifkullanırım. Ben yerel esnafın desteklenmesinden yanayım. Mersin beni doğurmuş,Mersin beni doyurmuş, kimse kusura bakmasın ben de bütün kaynaklarımı,olanaklarımı Mersin’e harcarım. Biz yerel esnafı destekleyeceğiz. Yerel esnafıdesteklemek zorundayız. Ona bir ayrıcalık yapacağız. Bu kentin kalkınması içinburanın kazancı burada kalmalı. Mersin’in parası dışarıya gitmemeli. Yasalarındışına çıkmam ama zincir marketler açılırken imzayı zor atarım, bunu dasöyleyeyim.”