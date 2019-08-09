Seçer: "12 ay boyunca asfalt faaliyetimiz devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut-Karamanyolunda atıl vaziyette bulunan plenti bayramdan sonra kiralayacaklarının müjdesinivererek, 12 ay boyunca asfaltlama faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Mut ilçesinde temaslarda bulunan Seçer, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ile biraraya geldi. Sohbet havasında geçen ziyarette yol ve asfaltlama çalışmaları hakkındabilgi veren Seçer, 12 ay asfaltlama faaliyetlerine devam edeceklerini vurgulayarak, “Asfalt yapıyoruz, yama yapıyoruz ama kaliteli mi, değil mi, tekniğine uygun mu? Bununda önlemini aldık. Bir teknik heyet oluşturuyorlar. Kullanacağımız asfaltı da sürekli testedecekler. Asfaltın malzemesi de çok önemli. Bizim bir ocak var onu işletmeye alıyoruz.3-4 noktada. Onları da açıyoruz” dedi.

“Mut-Karaman yolunda atıl durumdaki plenti bayramdan sonra kiralıyoruz”

En çok şikayet aldıkları konuların başında yol çalışmalarının geldiğini kaydedenSeçer, "Bizim en çok şikayet aldığımız konu yol konusu. Hem asfaltlama çalışmaları,hem yama çalışmaları devam ediyor. Malzeme buraya Karacailyas’tan geliyor ve uzunbir mesafe. Malzemelerin de bir kısmını peşin alıyoruz, geçtiğimiz dönemden hazırlıkolmadığı için biraz geri kaldık. Bunu süratle aşmaya çalışıyoruz. Daha önce bu Mut- Karaman yolunda atıl duruyordu. Büyük de bir plent. Bayramdan sonra kiralıyoruz.Sözlü anlaşmayı da yaptık. Zaten hemen devreye sokacağız. Buradan bizimocaklarımızdan da iki mühendisi sertifika için eğitime gönderdik oraya. Artık ocakları dafaaliyete sokacağız. Bunun için çok ciddi bir ekip kurmak lazım” ifadelerini kullandı.

İlçelerin asfalt talebi hızla karşılanacak

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin halihazırda iki asfalt plenti bulunuyor. Merkez Çay Mahallesi Deliçay mevkiinde, birisi satte 100 ton, diğeri ise 200 ton asfalt üretebilen iki plent kullanan Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak ilçelerdeki asfalt taleplerini de hızla karşılamak üzere üçüncü bir plentle ilgili çalışmalarına uzun süredir devam ediyor. Silifke Ulugöz mevkiinde kurulması planlanan asfalt plentinin üretime başlamasının zaman alacağınıdikkate alan Büyükşehir Belediyesi, uzak mesafedeki asfalt ve yol taleplerini hızla karşılamak için Gülnar’da atıl vaziyette bekleyen asfalt plentini gündemine aldı.

Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından, bayramdan sonra plent tesisinde çalışmaların hızla başlaması planlanıyor. Bu tesisin devreye alınmasıyla beraber, bugüne kadar Çay Mahallesi’nde bulunan şantiyesinden talepleri karşılamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Mut ve Silifke’ye kadar olan bölgelerin sıcak asfalt ihtiyacını söz konusu tesisten hızlı bir şekilde karşılamayı öngörüyor. Tesis, saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip bulunuyor.