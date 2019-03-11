Seçen, Belediye Başkan adayı Arı ile Galericiler sitesi esnaflarını ziyaret etti Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte Çavuşoğlu Galericiler Sitesindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte Çavuşoğlu Galericiler Sitesindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Başkan Seçen, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çavuşoğlu Galericiler Sitesindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Başkan Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, galeri esnafları ile kısa süreli sohbetlerde yaptı.

Çavuşoğlu Galericileri Sitesindeki esnaf ziyaretine, Nevşehir’in sevilen sanatçısı Kürşat, ünlü şair Dursan Ali Erzincanlı ve AK Parti Nevşehir Teşkilatı mensupları da katıldı.

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